Настоящая-правильная среднеазиатская самса бывает не только с бараниной, но и с говядиной или курицей, а еще - с картошкой, с тыквой, круглая, треугольная, большая или маленькая, на любой вкус. Непременно – из пресного теста, простого или слоеного, особым образом приготовленного, с большим количеством лука в начинке – для сочности, с курдючным жиром – для вкуса, пряная и румяная, чернушкой или кунжутом посыпанная.

Приготовить самсу дома не так уж сложно, а получается такая вкуснятина! Давайте сделаем?

Самса с курицей

Понадобится: Тесто: Мука – 4 стакана; Вода – 300 мл.; Соль – 0,5 чайной ложки; Масло топленое, или сливочное, или жир – 5-6 столовых ложек; Начинка: Мясо курицы – 500-600 гр.; Лук – 3 луковицы; Приправы – зира (кумин), кориандр, или смесь приправ «кавказская». Соль, перец; Для верха: Желток; Для посыпки - чернушка (калинджи, нигелла).

* Замешиваю простое тесто из муки, воды и соли. Встречаются рецепты, где в тесто добавлен желток или целое яйцо, поэтому можно экспериментировать, с учетом, что это меняет соотношение мука-жидкость. Сначала замешиваю в миске, как тесто стало густым, выкладываю на стол и продолжаю замес, подсыпая муку – тесто должно быть плотным, туговатым. Заворачиваю в пленку, или накрываю тесто и даю ему отлежаться минут 30 (можно и больше), в прохладном месте или в холодильнике, тесто станет податливым, его будет легко раскатывать.

* Для начинки мелко нарежьте куриное мясо, если нож острый, это легко и быстро. Из куриного филе получится нежирная, не слишком сочная, но нежная и приятная начинка. Чтобы сделать самсу более сочной, нужно взять мясо с жирком, не постное, и/или добавить овощи (помидорку, тыкву). В традиционных рецептах требуется курдючный жир, если найдете – пробуйте, даже в начинку из тыквы добавляйте, будет аутентичная самса.

* Лука должно быть много, столько же, сколько мяса – или даже больше! Нарежьте его мелкими кубиками, посолите и хорошо помните, чтобы дал сок. Такой лук хорошо пропечется и станет мягким, незаметным в готовой самсе. Перемешайте мясо, приправы и лук, накройте и поставьте в холодильник, пока готовите тесто, мясо подмаринуется в луковом соке. Я люблю, когда самса приправлена зирой и кориандром, тогда она пахнет «правильно», но даже без этих пряностей получится вкусно.

* Тесто разделите на две части, или больше, если у вас мало свободного пространства на столе для раскатывания больших кусков теста.

Каждую часть теста раскатайте в тонкий большой пласт, тонкий, но не до прозрачности, примерно 2 мм. толщиной. Смажьте мягким маслом или растопленным салом, тонким слоем, и скатайте в плотный рулет. Для маленькой круглой самсы я делаю рулет из одного кусочка, а если хотите испечь самсу покрупнее, треугольниками, то намотайте на первый рулет второй пласт теста. Теперь нужно тесто хорошо охладить, чтобы масло затвердело, и не вытекало (не выдавливалось) при раскатывании, тогда в готовом изделии получатся ровные красивые слои. Перед тем, убрать тесто в холодильник, его нужно хорошо присыпать мукой, чтоб не слиплось, свернуть улиткой и накрыть пленкой от обветривания.

* Хорошо охлажденное тесто режьте кружками-шайбами, на маленькую самсу куски поменьше, на большую – покрупнее. На срезе хорошо видно спиральный узор. Кладите срезом вниз на посыпанную мукой поверхность, аккуратно придавите ладонью или пальцами, чтобы слои теста не сместились вбок, и раскатывайте - края потоньше, серединку потолще.

* Круглую самсу защипывайте к центру «мешочком», и переворачивайте защипами вниз. Чтобы сделать треугольную, нужно на круглый сочень выложить фарш треугольником, немного не доходя до краев теста, затем края поднять и защипать.

* Видела у мэтров кулинарии, что треугольную самсу можно не защипывать, а просто завернуть края теста на начинку, внахлест – сока вытечет не больше, чем при защипывании. Делаю так и эдак, только чуть защипываю кончики-уголки, попробуйте – выбирайте, какой способ понравится вам.

* Самсу можно смазать желтком, разболтанным с парой ложек воды, и посыпать семенами калинджи, или чернушки. Выпекаю в разогретой до 200-220 градусов духовке до зарумянивания, около получаса. Начинка из курицы мяса готовится быстрее, чем баранина или свинина, учитывайте это, если выберете другое мясо.

* Получилась красивая самса с румяной хрустящей корочкой. Нежирная, потому что я сделала начинку из куриной грудки, но не сухая, нежная и ароматная. Для посыпки подойдет не только чернушка, используйте поджаренный кунжут, отдельно или в смеси.

А еще можно подать к самсе соус, например, томатный, такой, как делают в шашлычных – домашний вариант соуса здесь http://www.u-mama.ru/read/home/yummi/snacks/5518.html

Приятного аппетита!