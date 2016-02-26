Мультизлаковые булочки мягкие, пышные и несладкие, потому универсальные: их можно испечь к завтраку или подать к обеду вместо хлеба, сделать бургер или намазать медом/вареньем, и просто с молоком они тоже хороши. Мякиш этих булок рыхлый, напоминает булки с отрубями.

Продукты доступные, приготовление простое, результат отличный. Попробуйте!

Многозерновые булочки

Понадобится: Получается 20 штук

Хлопья 4-х злаковые (овсяные, пшеничные, ржаные, ячменные) – 150 гр.; Вода (кипяток) – 300 мл; Кефир – 300 мл; Сахар – 40-50 гр.; Дрожжи свежие – 30 гр. или сухие – 10-11 гр.; Соль – 1 чайная ложка; Масло растительное – 60 мл; Мука – 550 – 600 гр.; Яйцо для смазывания булок перед выпечкой.

* Отмерьте нужное количество хлопьев. Добавьте соль, сахар и перемешайте. Залейте кипятком, размешайте и оставьте под крышкой на полчаса-сорок минут, за это время хлопья набухнут.

* Свежие дрожжи растворите в кефире. Сухие дрожжи растворять не нужно, если они «быстрые» («инстант», «мгновенные»), такие дрожжи добавляют вместе с мукой. Иногда встречаются гранулированные дрожжи, крупными гранулами, их нужно предварительно замочить. Если сомневаетесь, читайте на упаковке способ применения.

* Замешивать можно вручную или с помощью техники. Так как тесто нужно хорошо вымесить, чтобы оно стало упругим и не расплывалось во время выпечки, удобно использовать кухонный комбайн или хлебопечку (режим «тесто»). И даже в этом случае в конце замеса тесто будет немного липким.

* При ручном замесе или в комбайне: Влейте кефир в хлопья и размешайте. Добавьте масло, перемешайте. Всыпьте муку, сначала ¾ от общего количества, и в процессе замеса добавляйте понемногу остальную.

* Я сделала тесто в хлебопечке, по инструкции в мою Hitachi закладываются сначала жидкие компоненты, затем мука и сыпучие продукты. Сначала тесто выглядело неровным шаром, в котором отчетливо видны хлопья, в процессе замеса стало более однородным и гладким, но полностью хлопья не вмешаются. Готовые булочки похожи на хлеб с отрубями.

* Оставьте тесто для подъема в теплом месте, накрыв крышкой. Через пару часов оно увеличится в объеме в два раза, можно делать булочки. Выложите тесто на присыпанный мукой стол или разделочную доску, и разделите на 20 частей. Сформируйте шарики. Чтобы булочки меньше расплывались при выпечке, немного приплюсните кусочек теста и соберите края к центру, как будто делаете круглый пирожок с начинкой. Переверните шарик вниз защипами и прокатайте в ладонях, выравнивая форму.

* Выкладывайте на противень на небольшом расстоянии друг от друга, накройте противень полотенцем и дайте постоять минут 15-20. Когда булочки увеличатся в размере, смажьте слегка взбитым яйцом.

* Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку и пеките примерно 20 минут до золотисто-румяного цвета корочки.

* Получились булочки с тонкой хрустящей корочкой и мягкой серединкой, вкусные и полезные! Пробуйте!

Приятного аппетита!