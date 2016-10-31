Печенье на Хэллоуин в виде мумий заслуживает внимания! Рассыпчатое и вкусное, быстро и легко готовится. Хотите попробовать? Пеките с нами!

Не хотите делать мумии? Разрисуйте печенье как пряничных человечков, детям понравится! Их можно привлечь к готовке или расписыванию печенья. Нужно сделать шаблон – фигурку человечка, или использовать готовую формочку-выемку для печенья.

Белковую глазурь можно заменить белым шоколадом.

Печенье "Мумии"

Понадобится: Масло сливочное – 100 гр.;

Яйцо – 1 шт. (в тесто желток, на украшение – белок);

Сахарный песок мелкий, или сахарная пудра – 100 гр.;

Мука пшеничная – 130 гр.;

Какао – 20 гр.;

Соль – щепотка;

Для глазури: 1 белок, сахарная пудра (ок. 140-150 гр.)

* Масло заранее согрейте, оставив при комнатной температуре, чтобы стало мягкими пластичным. Если на это нет времени, можно нарезать некрупно и осторожно подогреть в микроволновке, включая её на несколько секунд. Масло не должно расплавиться, а только размягчиться. Напомню, что микроволновка греет продукты от краев к центру, поэтому разложите кусочки масла на тарелке кольцом (оставив середину пустой), и они согреются равномерно и одновременно.

* Отделите желток. Белок понадобится для глазури.

* Смешайте масло, желток, сахар и соль и хорошенько разотрите-взбейте ложкой (можно миксером) так, чтобы масло побелело и стало пышным, а большая часть сахара растворилась.

* Добавьте муку и какао-порошок, быстро замесите тесто. Песочное тесто не любит долгий замес, становится твердым, поэтому перемешивайте только до объединения всех компонентов. Соберите в шар, накройте и уберите на полчаса–час в холодильник. Этот этап не пропускайте, он нужен для «созревания» теста.

* Раскатайте тесто толщиной 0,5 см. и вырежьте фигурки. Я делала по бумажному шаблону, положила его на тесто и просто обводила ножом.

* Заранее разогрейте духовку до 170-180 градусов. Печется печенье быстро, минут 12. Не пересушите! Чуть остудите и снимите с противня, пока еще мягкое. Остывает печенье быстро и становится хрупким.

* Осталось только разрисовать белковой глазурью или белым шоколадом. Для глазури возьмите оставшийся белок. Взбивайте его вилкой, постепенно подсыпая сахарную пудру, пока не получится густая, медленно текучая белоснежная масса. Переложите её в пакетик или бумажный кулечек, отрежьте кончик, чтобы глазурь текла тонкой струйкой и разрисуйте фигурки. Глаза я сделала из конфет.

* Получилось вкусное песочное печенье, очень нежное и рассыпчатое.

Приятного аппетита!