Приготовить вкусный десерт для детей в домашних условиях очень просто. «Kinder молочный ломтик» с шоколадным бисквитом будет очень похож на тот, что привыкли есть дети, и при этом приготовлен из натуральных и доступных продуктов!

Шоколадные пирожные «Kinder молочный ломтик»

Ингредиенты (6 штук):

Для теста:

- яйца 4 шт.;

- сахар 100 г;

- мёд 1 ст. л.;

- вода 1 ст. л.;

- разрыхлитель 1 ч. л.;

- ванильный сахар 1 ч. л.;

- какао порошок 50 г;

- мука 70 г.

Для крема:

- сливки 33% 350 г;

- сгущенное молоко 180 г;

- желатин 10 г;

- вода 50 мл;

- ванильный сахар 1 ч. л.

Приготовление.

1. Отделяем белки от желтков. Желтки взбиваем миксером с половиной сахара, медом, водой и ванильным сахаром до уплотнения массы.

2. Взбиваем белки до легкого загустения массы, и, постепенно добавляя сахар и увеличивая скорость миксера, взбиваем до устойчивых пиков. Если перевернуть миску, белки не должны падать.

3. Белки соединяем с желтками аккуратными движениями, проводя лопаткой сверху вниз. Просеиваем муку, добавляем какао и разрыхлитель к нашей массе. Аккуратно перемешиваем.

4. Противень застилаем пергаментом, смазываем маслом (я готовлю на тефлоновом коврике без масла, никогда ничего не прилипает). Выкладываем тесто, аккуратно распределяем его по периметру противня ровным слоем.

5. Ставим противень в заранее разогретую до 180⁰ духовку на 10-12 минут. Готовность проверяйте зубочисткой. Если она осталась сухой, бисквит готов. Оставляем его остывать.

6. Займёмся кремом. Сливки и миску, в которой будете делать крем, уберите заранее в холодильник.

7. Первым делом оставляем набухать желатин. Высыпаем его в миску и заливаем теплой водой минут на 10-15.

8. Отмеряем 60 мл сливок, остальные убираем обратно в холодильник. Эту часть сливок хорошо нагреваем, чтобы они были горячими, но не вскипели. Заливаем ими разбухший желатин и мешаем, пока желатин полностью не растворится в сливках. Затем добавляем сгущенку и перемешиваем всё до однородного состояния.

9. Холодные сливки переливаем в холодную миску и взбиваем на минимальной скорости, увеличивая скорость по мере загустения сливок. Когда вы увидите, что сливки сохраняют форму и не растекаются, постепенно вливайте сливки с желатином и сгущенкой, продолжая взбивать. Должна получиться нежная, однородная масса. Нужно немного подождать, чтобы масса загустела. Для этого можно убрать крем на 10 минут в холодильник. Как только загустел и хорошо держит форму, приступаем к сборке.

10. Бисквит подравниваем по краям и делим на 2 ровных прямоугольника.

11. Выстилаем дно подходящей посуды пищевой пленкой. На неё кладем одну часть бисквита (по желанию, бисквит можно немного пропитать молоком или кофе), сверху толстым слоем выкладываем весь крем.

Затем накрываем второй частью бисквита. Плотно заматываем в пищевую пленку и убираем в холодильник на час-два, чтобы крем застыл.

!Важно! Десерт нужно употреблять холодным! При комнатной температуре он может потерять свою форму.

Приятного аппетита!