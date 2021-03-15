Детский слоёный пирог с мармеладом (готовим вместе с детьми)

Предлагаем удивительно простой рецепт пирога из слоёного теста. Этот радужный слоёный пирог ещё и удивительно вкусный. Его лучше и интереснее готовить с детьми: отличная отработка моторики пальцев, соблюдение последовательности цветов и развитие глазомера, и отличный результат: у вас обязательно получится!

Еще «плюсы» этого блюда - стоимость ингредиентов около 100 рублей, готовится быстро, съедается мгновенно, выглядит ярко и празднично, получается вкусно.

Не встречала детей, которые бы не любили разноцветный мармелад!

Сладкий радужный пирог из слоёного теста

Понадобится: Слоёное бездрожжевое тесто 400-500 г

Цветной мармелад – 300-350 г

Форма для выпекания (диаметр 21-22 см)

Пергаментная бумага

Резак для теста

Приготовление:

1. Предварительно разморозим слоёное тесто и разрежем на полоски. На размер нашей конфетки получилась полоска 9х2,5 см. Ширина полоски должна соответствовать высоте конфетки.

2. Оборачиваем мармеладку полоской, скрепляем края и закрываем/залепляем донышко. Получился бочонок.

Дети прекрасно справляются с этим заданием. Юным кулинарам 7+ можно полностью доверить изготовление бочонков. Тесто удобно в обработке и не липнет к рукам.

3. Выстраиваем по кругу готовые бочонки, начиная от краёв и чередуя их по цветам. В стеклянной жаропрочной форме пергаментную бумагу можно и не использовать.

4. Постепенно заполняем бочонками форму для выпечки. Здесь на помощь детям приходит мама – поправляет равномерность выстроенных фигурок и отправляет пирог в духовку при умеренной температуре.

5. Ждем 30-40 минут. Как только тесто начало приобретать слегка золотистый цвет – пирог готов. Вынимаем, остужаем, нарезаем и наслаждаемся! Очень удобно отделять бочонки по отдельности без ножа.

P.S. В приготовлении пирога принимали участие юные повара: мальчик 6 лет и девочка 10 лет.

Приятного аппетита!

В нашей копилке есть ещё интересный рецепт с конфетами: