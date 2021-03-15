Детский слоёный пирог с мармеладом (готовим вместе с детьми)
Предлагаем удивительно простой рецепт пирога из слоёного теста. Этот радужный слоёный пирог ещё и удивительно вкусный. Его лучше и интереснее готовить с детьми: отличная отработка моторики пальцев, соблюдение последовательности цветов и развитие глазомера, и отличный результат: у вас обязательно получится!
Еще «плюсы» этого блюда - стоимость ингредиентов около 100 рублей, готовится быстро, съедается мгновенно, выглядит ярко и празднично, получается вкусно.
Не встречала детей, которые бы не любили разноцветный мармелад!
Сладкий радужный пирог из слоёного теста
|
Понадобится:
Слоёное бездрожжевое тесто 400-500 г
Приготовление:
1. Предварительно разморозим слоёное тесто и разрежем на полоски. На размер нашей конфетки получилась полоска 9х2,5 см. Ширина полоски должна соответствовать высоте конфетки.
2. Оборачиваем мармеладку полоской, скрепляем края и закрываем/залепляем донышко. Получился бочонок.
Дети прекрасно справляются с этим заданием. Юным кулинарам 7+ можно полностью доверить изготовление бочонков. Тесто удобно в обработке и не липнет к рукам.
3. Выстраиваем по кругу готовые бочонки, начиная от краёв и чередуя их по цветам. В стеклянной жаропрочной форме пергаментную бумагу можно и не использовать.
4. Постепенно заполняем бочонками форму для выпечки. Здесь на помощь детям приходит мама – поправляет равномерность выстроенных фигурок и отправляет пирог в духовку при умеренной температуре.
5. Ждем 30-40 минут. Как только тесто начало приобретать слегка золотистый цвет – пирог готов. Вынимаем, остужаем, нарезаем и наслаждаемся! Очень удобно отделять бочонки по отдельности без ножа.
P.S. В приготовлении пирога принимали участие юные повара: мальчик 6 лет и девочка 10 лет.
Приятного аппетита!
В нашей копилке есть ещё интересный рецепт с конфетами:
