Рецепт блинов от Константина Ивлева

Все 7 рецептов блинов из нашего спецпроекта к Масленице мы приготовили всей редакцией, чтобы выяснить, какие же блины самые вкусные. По мнению большинства рецепт Константина Ивлева оказался лучшим. Это были самые вкусные блины.

Готовятся блинчики "по-ивлевски" очень просто и быстро.

Вкусные "десертные" блины от Константина Ивлева

Ингредиенты:

475 г муки

1 л молока

10 яиц

200 мл подсолнечного масла

150 г сахара

25 г соли

1. Все ингредиенты поместить в миску и смешать (не взбивать) погружным блендером.

2. Оставить тесто на 10 минут.

3. На хорошо разогретой сковороде обжарить блинчики по минуте с каждой стороны.

P.S. Кое-кто из нас полагал, что такое количество яиц будет очень чувствоваться. Но это не так.