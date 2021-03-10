Форум
Выпечка

Рецепт блинов от Константина Ивлева

Самый лучший рецепт нашего спецпроекта.

Все 7 рецептов блинов из нашего спецпроекта к Масленице мы приготовили всей редакцией, чтобы выяснить, какие же блины самые вкусные. По мнению большинства рецепт Константина Ивлева оказался лучшим. Это были самые вкусные блины.

Готовятся блинчики "по-ивлевски" очень просто и быстро.

Вкусные "десертные" блины от Константина Ивлева

Ингредиенты:

  • 475 г муки
  • 1 л молока
  • 10 яиц
  • 200 мл подсолнечного масла
  • 150 г сахара
  • 25 г соли

1. Все ингредиенты поместить в миску и смешать (не взбивать) погружным блендером.

2. Оставить тесто на 10 минут.

3. На хорошо разогретой сковороде обжарить блинчики по минуте с каждой стороны.

P.S. Кое-кто из нас полагал, что такое количество яиц будет очень чувствоваться. Но это не так.

 

Выпечка
