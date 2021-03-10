Рецепт блинов от Константина Ивлева
Самый лучший рецепт нашего спецпроекта.
Все 7 рецептов блинов из нашего спецпроекта к Масленице мы приготовили всей редакцией, чтобы выяснить, какие же блины самые вкусные. По мнению большинства рецепт Константина Ивлева оказался лучшим. Это были самые вкусные блины.
Готовятся блинчики "по-ивлевски" очень просто и быстро.
Вкусные "десертные" блины от Константина Ивлева
Ингредиенты:
- 475 г муки
- 1 л молока
- 10 яиц
- 200 мл подсолнечного масла
- 150 г сахара
- 25 г соли
1. Все ингредиенты поместить в миску и смешать (не взбивать) погружным блендером.
2. Оставить тесто на 10 минут.
3. На хорошо разогретой сковороде обжарить блинчики по минуте с каждой стороны.
P.S. Кое-кто из нас полагал, что такое количество яиц будет очень чувствоваться. Но это не так.
