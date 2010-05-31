На днях перелистывала свой кулинарный блокнотик и наткнулась на рецепт орехового пирога, который пекла моя мама… и так вдруг накрыло воспоминаниями. Смотрю на страничку, а вижу улыбающуюся молодую маму, слышу весёлую семейную суету, а на языке - вкус этого самого пирога. Говорят, что запахи сильнее всего будят воспоминания – для меня это абсолютно верно. По выходным мама пекла пироги, и часто я просыпалась от аромата свежей выпечки. С тех пор все плюшки и пирожки пахнут для меня домом, семейным уютом и детством – тем счастливым периодом жизни, когда кажется, что мир – для тебя, любимые люди рядом и так будет всегда.

Вы уже догадались? Да, я достала орешки и испекла этот пирог. У него именно тот вкус, который я знаю из детства, и пахнет он так же соблазнительно. Еще вспомнилось, что пирог этот почему-то назывался у нас «турецкий». В те времена это название ассоциировалось у меня с детской считалочкой, помните: «Кони-огони сидели на балконе, чай пили, чашки били, по-турецки говорили…», а сейчас он напомнил мне пахлаву. Попробуйте?

Ореховый пирог

Понадобится:

Тесто:

Сметана – 200 гр.;

Масло сливочное – 125 гр.;

Мука – 2 стакана (объемом 250 мл.);

Яйцо (желток) – 2 шт.;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Соль – щепотка.

Начинка:

Орехи грецкие – 300 гр.;

Сахар – 1 стакан;

Сливки 15% - 60 мл.;

Яйца (белки) – 2 шт.

Примечание. Орехи можно заменить другими, на ваш вкус. Количество сахара можно немного уменьшить, часть обычного сахара заменить коричневым сахаром или медом.

· Орехи предварительно поджарьте, на сковородке или в духовке – я жарю в микроволновке на полной мощности, это очень быстро, несколько минут – только надо почаще перемешивать и следить, чтоб не сгорели.

· Тесто. Все продукты должны быть холодными, поэтому доставайте их из холодильника перед самым замесом. В чашу комбайна кладу все ингредиенты сразу (муку, желтки, масло кусочками, сметану, соль и разрыхлитель) и замешиваю насадкой «нож-бабочка».

Сначала получается сыпучая крошка, потом она начинает слипаться – и вот в этот момент и надо остановиться, достать эту липкую крошку, скатать в шар и положить в холодильник (минимум на час) – тесто готово. В холодильнике оно может спокойно лежать сутки, а еще его можно замораживать.

· При отсутствии комбайна масло натрите на терке, и аккуратно, не разминая, перемешайте с мукой-разрыхлителем-солью до сыпучей крошки, добавьте сметану и желтки и быстро замесите-соберите в шар, тесто получается немного липкое, но не жидкое.

· Разогрейте духовку до 190-200 градусов, и приготовьте форму, диаметром 25-26 см., лучше всего подойдет форма с низким бортиком. Охлажденное тесто разделите на две неравные части – примерно треть, или чуть меньше, оставьте для плетенки, а остальное раскатайте или разомните руками по форме и наколите вилкой дно. Это основа для пирога, её надо поставить в духовку и выпекать минут 20.

· Начинка. Пока печется тесто, делаем начинку. Орехи, сахар, белки и сливки положите в комбайн с насадкой «нож-бабочка» и примерно за минуту превратите в густую массу, орешки при этом должны измельчиться, но не в пыль, а так… до средне-мелкой крошки . Часть сахара можно заменить коричневым сахаром или медом, получится очень вкусно .

Или: Орехи можно изрубить ножом, или раздавить-размельчить скалкой, и потом перемешать-растереть ложкой с сахаром и белками.

· Оставшийся кусочек теста разделите на части, и накатайте жгутиков, чуть подпыливая доску мукой. Это для плетенки-решеточки на верх пирога.

· Достаем из духовки форму с полуготовой основой, выкладываем начинку, сверху плетенку из теста.

И возвращаем в духовку еще примерно на полчаса, пирог должен хорошо зарумяниться. Вкусно и в теплом, и в холодном виде.