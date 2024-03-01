К нам летят Масленичные Жаворонки

Когда-то давно, когда Русь была еще языческой, Масленица — обрядовый праздник встречи весны — справлялся несколько позже, чем сейчас, был приурочен ко дню весеннего равноденствия. С приходом христианства это стало невозможно – тогда буйная и разгульная Масленица приходилась бы аккурат на время Великого поста. Церковь не могла запретить Масленицу – слишком уж любим был народом этот праздник, но постаралась наполнить его другим смыслом, и «выпихнуть» за пределы Великого поста, на последнюю перед постом неделю (сырную седмицу).

Поначалу Православной церкви приходилось очень нелегко - языческие обряды и праздники с трудом вытеснялись из душ и умов славян, но с течением времени многие обычаи утратили своё первоначальное значение, забылись, и лишь некоторые дошли до наших дней. Блинам повезло – они остались «при Масленице», и вообще в большом почёте. А вот «жаворонки»…

«… чтобы закликать весну, выпекали из теста "жаворонков" и "куликов", дети забирались с ними на крыши сараев, на деревья и призывали теплую раннюю весну. Тем временем взрослые собирались на пригорках, пели "веснянки", обращаясь к аистам и журавлям: "скорее несите на крыльях благодатное весеннее времечко". На берегах рек раскладывали костры, водили хороводы.

Пели такие песни-заклички: “Жаворонки, прилетите, студену зиму унесите, теплу Весну принесите. Нам зима-то надоела, весь хлеб у нас поела. Нет ни хлеба, ни картошки, самовар стоит на окошке. Чай я выпил, сахар съел, самовар на кол надел. Зима, зима, ступай за моря! Там пышки пекут, киселя варят - зиму манят”.

Этот «птичий день» в язычестве назывался «сороки», «заклички весны». Пекли пресные булочки, печенье в виде летящих жаворонков, гнездышки из теста - с яйцами и птичками. Фигурки птичек ставили на подоконник, окно открывали – ждали-звали весну. «Жаворонки» – потому что именно они прилетают первыми, и когда прилетают – тогда действительно уже становится тепло по настоящему, по весеннему.

«Сороки (9(22)марта). В этот день из Светлого ирия прилетают сорок птиц, знаменующих собой приближение девы Весны. На чье поле птицы опустятся первыми, тому Боги пошлют в этот год особую удачу и особый урожай. В этот день хозяйки пекут из пресного теста "жаворонков", с которыми и совершают заклички. При этом считалось, что в полную силу весеннее тепло появится лишь через 40 дней…»

Хороший обряд! Жаль, что не везде его знают-помнят. А давайте мы жаворонков напечем, весну позовем! Пробуем? Таланты скульптора нужны минимальные, ваяние увлекает! Думаю, детям очень понравится!

Мы делали с дочкой, получили массу удовольствия – процесс радостный, результат – вкусный. В ожидании заглядывали через стекло в духовку, когда вынули – долго веселились. Тесто поднялось, и «жаворонки» наши стали похожи на о-о-о-очень сытых воробьев (Ну, раз весна пришла, корма, видимо, стало для них много, и разного).

«О, какие получились птички!» - восхитилась дочь. А муж сказал: «Вот этого надо хорошенько посыпать сахарной пудрой – он похож на тюленя. Вылитый белёк!»

Здравствуй, Весна-Красна! Приходи к нам поскорее!

Булочки «Жаворонки»

Понадобится:

Молоко – 250 мл.;

Желтки от 6 яиц;

Соль – 2 ч. л.;

Сахар – 8 ст. л. (полстакана);

Масло сливочное или маргарин – 100 гр.

Мука – 4 ст. (я отмеряла чашкой объемом 240 мл.);

Дрожжи – 1 пакетик (или 3 ч.л.);

Ванильный сахар (или цедра, или кардамон, или любой другой ароматизатор по вашему вкусу).

1. Маргарин или масло надо достать заранее, чтобы он согрелся до комнатной температуры.

2. Это очень вкусное, сдобное дрожжевое тесто на желтках. Замешиваем: отделяем желтки от белков. Белки нам больше не понадобятся (можно сделать из них безе или белковый омлет, например).

3. В миску наливаем слегка подогретое молоко. Добавляем соль, сахар, желтки, ванильный сахар (или другой ароматизатор), растворяем-размешиваем. Теперь кладем муку - предварительно просеянную. При просеивании мука разрыхляется, насыщается воздухом, и тесто будет нежнее, пышнее. Дрожжи надо смешать с мукой. Вымешиваем руками, в последнюю очередь кладем мягкое масло и месим до однородности.

Про дрожжи: Дрожжи мелкими гранулками (такие, например, как «Саф-момент»), добавляют сразу в тесто вместе с мукой. Если дрожжи сырые (25-30 гр.) или сухие, но крупными гранулами («Саф-Левюр», 1 ст.л.) – их нужно развести (замочить) J и дать им время на то, чтобы они ожили и заработали. В большую посудину кладем ложку дрожжей, 100 мл. жидкости (из общего количества), сахар – 1,5 ч. л. и 3 столовых ложки муки. Размешать хорошенько и оставить в теплом месте. Вскоре дрожжи «вспухнут» и объем увеличится в 2-3 раза, поэтому не оставляйте их надолго без присмотра, чтоб не убежали. Добавлять в тесто вместе с мукой.

4. Тесто нужно хорошо вымесить руками, пока вмешается все масло, и тесто станет однородным. Месить тесто нужно, как бы складывая его, пальцами заворачивая верхнюю треть на себя и внутрь, и затем нажимая на колобок ладонью. Повторять эти движения, поворачивая колобок против часовой стрелки. Дрожжевое тесто – живое, оно любит тепло наших рук, поэтому месить руками – самый лучший вариант. Но для упрощения и ускорения процесса можно призвать на помощь кухонную технику – миксер или комбайн с насадками-крюками для замеса теста. Для счастливых обладателей хлебопечек с режимом «тесто» вопрос замеса решается еще проще, доверьтесь технике. Месим до получения колобка, не прилипающего к рукам.

5. Получившийся колобок кладем в миску, присыпаем мукой, прикрываем полотенцем, потом крышкой и оставляем для брожения. Место должно быть теплым и без сквозняков – перепады температур и сквозняки дрожжевое тесто не любит.

6. Через час-полтора тесто увеличится в объеме примерно в два раза – тогда его надо обмять, выпустить углекислый газ. Снова присыпать мукой, дать подняться еще раз и можно стряпать. (Тесто может бродить дольше или быстрее – зависит от дрожжей, температуры в кухне, муки и проч. Ориентируйтесь на объем теста и на его консистенцию – насколько стало мягким, дышащим, живым, выросло в объеме.)

7. Ну вот, добрались до самого волнующего момента. Для изготовления одной птички надо два колобка теста: один - размером с яйцо и второй – с грецкий орех. Большой колобок раскатываем длинной колбаской-сосиской, и завязываем в узелок. Верхний конец узелка будет головой, нижний – хвостиком. Хвостик расплющиваем и нарезаем ножницами – получаются хвостовые перья. Кстати, дрожжевое тесто прекрасно режется ножницами, можно вырезать любые фигуры. Например, можно не лепить 3D- жаворонков, а вырезать плоскую птичку.

8. Меньший колобок будет крыльями – раздавливаем пальцами, превращаем в лепешечку, режем пополам, нарезаем выпуклую сторону (перья), и прикрепляем на птичкину спину – примерно в то место, где эти крылья должны расти. Клювик тоже можно сделать ножницами – просто спереди надрезать … ээээ… птичкину голову… (ужас какой)… В общем, в том месте, где должно быть клюву – или пальцами вытянуть тесто, как клювик.

Глазки делаем из темного изюма, я из кураги сделала.

9. Смазать птичек желтком, взбитым пополам с водой, или концентрированным молоком (в жесть-банках которое, не сгущенка!). Посыпать сахаром. Дать им минут 15-20 на расстойку и выпекать при 200 градусах минут 20, до зарумянивания. Ориентируйтесь по своей духовке, если сверху сильно жарит – лучше прикрыть, снизу – поставьте миску с водой вниз. В общем-то, это просто булочки, только формы заковыристой. Как обычно булки печете, так и делайте.

10. Вынимаем… смотрим… Долго радостно смеемся (или задираем нос и очень гордимся своими художественными талантами!). Я смеялась! Ну, ничего, не боги горшки обжигают! Булки вкусные, а жаворонки они или тюлени - какая разница! Теперь птичек надо выложить на доску и накрыть полотенцем минут на 10-15 – отдохнуть.