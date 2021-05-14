Плетеный пирог из домашнего творожного теста с начинкой из яблок
Простая в приготовлении плетёнка из доступных продуктов - вкусно, необычно и легко. Ваши близкие непременно попросят испечь ее снова!
Понадобится:
Приготовление:
1. Смешиваем творог (жирность любая), яйцо, растопленное или размягченное масло и сахар при помощи блендера.
2. Добавляем муку и разрыхлитель. Все хорошенько перемешаем.
3. Замешиваем тесто - оно должно получиться мягким и нелипнущим к рукам. Если чуть прилипает к рукам - добавить чуть муки.
4. Отправляем тесто на 15 минут в холодильник и займемся начинкой.
5. Чистим от кожуры яблоки и натираем их на крупной терке или нарезаем. Добавляем сахар и перемешиваем. В начинку можно добавить корицу или изюм, если любите.
6. Готовое тесто раскатываем в овал толщиной примерно 2-3 мм. Предварительно положите пергаментную бумагу под тесто, чтобы потом легко перенести готовый пирог на противень.
7. Выкладываем яблоки на середину и оставляем края теста для нарезки.
8. Нарезаем края теста на одинаковые полосочки по кругу.
9. Начинаем плести косичку, как показано на фото. Полоски в конце пирога должны быть чуть короче и "заплести" их нужно до завершения плетения всех полосок.
10. Выпекаем плетенку в разогретой духовке при температуре 180-190 градусов около 30 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.
P.s.: Охлажденный пирог, как сказала моя семья, еще вкуснее, чем теплый!
Приятного аппетита!