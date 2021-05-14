Плетеный пирог из домашнего творожного теста с начинкой из яблок

Простая в приготовлении плетёнка из доступных продуктов - вкусно, необычно и легко. Ваши близкие непременно попросят испечь ее снова!

Понадобится:

Для теста:

Яйцо - 1 шт

Творог - 1 пачка (180-200 г)

Сахар - 1/3 стакана

Масло сливочное - 50 г

Разрыхлитель - неполная чайная ложка

Мука - 200 г

Для начинки:

Яблоки - 2-3 шт

Сахар - 2 ст.л.

Приготовление:

1. Смешиваем творог (жирность любая), яйцо, растопленное или размягченное масло и сахар при помощи блендера.

2. Добавляем муку и разрыхлитель. Все хорошенько перемешаем.

3. Замешиваем тесто - оно должно получиться мягким и нелипнущим к рукам. Если чуть прилипает к рукам - добавить чуть муки.

4. Отправляем тесто на 15 минут в холодильник и займемся начинкой.

5. Чистим от кожуры яблоки и натираем их на крупной терке или нарезаем. Добавляем сахар и перемешиваем. В начинку можно добавить корицу или изюм, если любите.

6. Готовое тесто раскатываем в овал толщиной примерно 2-3 мм. Предварительно положите пергаментную бумагу под тесто, чтобы потом легко перенести готовый пирог на противень.

7. Выкладываем яблоки на середину и оставляем края теста для нарезки.

8. Нарезаем края теста на одинаковые полосочки по кругу.

9. Начинаем плести косичку, как показано на фото. Полоски в конце пирога должны быть чуть короче и "заплести" их нужно до завершения плетения всех полосок.

10. Выпекаем плетенку в разогретой духовке при температуре 180-190 градусов около 30 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

P.s.: Охлажденный пирог, как сказала моя семья, еще вкуснее, чем теплый!

Приятного аппетита!