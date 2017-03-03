Булочки-розочки с яблочной начинкой

Мягкие пышные булочки с яблочной, ягодной или творожной начинкой легко приготовить, и они долго остаются мягкими. Испеките к празднику булочки-розочки!

Тесто дрожжевое быстрого замеса, на кефире и без яиц – все просто и доступно!

Тесто (на 12 булочек):

Кефир – 300 мл;

Сахар – 100 гр.;

Масло растительное – 100 мл;

Соль – 1/2 чайн. л.;

Дрожжи сухие («быстрые», «мгновенные») – 10-11 гр.;

Мука – 450 гр. Для начинки:

Яблоки – 2-3 шт.,

Сахар, корица – по вкусу.

/Или - творог с сахаром, ягоды, густой джем, повидло.

1. Отмерьте кефир, масло. Масло подогрейте, и влейте в кефир – нужно получить теплую (не горячую, не выше 38%) смесь, тогда дрожжи быстрее заработают и тесто быстрее поднимется.

2. Добавьте сахар и перемешивайте, чтобы масло и кефир объединились, а сахар растворился – получится однородная смесь.

3. Отмерьте нужное количество муки, добавьте дрожжи, соль и хорошо перемешайте, чтобы дрожжи равномерно распределились в муке.

4. Иногда встречаются гранулированные дрожжи, крупными гранулами, их нужно предварительно замочить. Если не уверены, какие у вас - смотрите на упаковке способ применения.

5. Замесить тесто можно вручную, это несложно, а если есть хлебопечка с функцией замеса теста – отлично, загрузите в неё все продукты согласно инструкции. Также можно воспользоваться кухонным комбайном.

6. Всыпьте муку в кефирно-масляную смесь и замесите тесто. Вымешивайте несколько минут, чтобы оно стало упругим, гладким и не прилипало к рукам. Булки из такого теста лучше держат форму во время выпечки.

7. Накройте миску с тестом и оставьте в теплом месте, для подъема и увеличения в полтора-два раза.

8. Пока тесто поднимается, можно приготовить начинку, если не сделали заранее. Яблоки без кожуры нарежьте мелкими кубиками или соломкой, добавьте сахар и корицу по вкусу.

9. Поднявшееся тесто выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и разделите на 12 частей. Сформируйте шарики, и расплющите в лепешку толщиной около 1 см.

10. Сделайте 4-5 надрезов по краям лепешки, как будто делаете лепестки цветка – это они и будут. Середину оставьте достаточно большой, чтобы поместилась начинка. Положите пару ложек начинки.

11. Наполовину прикройте начинку первым «лепестком» - возьмите за уголки лепестка, слегка растяните его в ширину и как бы «обнимите» этими уголками начинку.

12. Повторите с противоположным лепестком, и так далее.

13. Завернули последний лепесток – получилась «роза» с открытой серединкой.

14. Положите булочки на противень, оставляя промежутки – при выпечке они поднимутся. Накройте полотенцем и дайте постоять в теплом месте минут 15-20, чтобы булочки увеличились в размере. Перед выпечкой можно смазать слегка взбитым яйцом, или желтком, размешанным с чайной ложкой воды, сладким чаем или молоком и посыпать сахаром.

15. Разогрейте духовку до 180-190 градусов и пеките розочки ок. 12-15 минут, до зарумянивания.

Получились румяные булочки, мягкие, с пышным пушистым мякишем, вкусные и красивые! Пробуйте!

Приятного аппетита!