Булочки-розочки с яблочной начинкой
Мягкие пышные булочки с яблочной, ягодной или творожной начинкой легко приготовить, и они долго остаются мягкими. Испеките к празднику булочки-розочки!
Тесто дрожжевое быстрого замеса, на кефире и без яиц – все просто и доступно!
Тесто (на 12 булочек):
Для начинки:
1. Отмерьте кефир, масло. Масло подогрейте, и влейте в кефир – нужно получить теплую (не горячую, не выше 38%) смесь, тогда дрожжи быстрее заработают и тесто быстрее поднимется.
2. Добавьте сахар и перемешивайте, чтобы масло и кефир объединились, а сахар растворился – получится однородная смесь.
3. Отмерьте нужное количество муки, добавьте дрожжи, соль и хорошо перемешайте, чтобы дрожжи равномерно распределились в муке.
4. Иногда встречаются гранулированные дрожжи, крупными гранулами, их нужно предварительно замочить. Если не уверены, какие у вас - смотрите на упаковке способ применения.
5. Замесить тесто можно вручную, это несложно, а если есть хлебопечка с функцией замеса теста – отлично, загрузите в неё все продукты согласно инструкции. Также можно воспользоваться кухонным комбайном.
6. Всыпьте муку в кефирно-масляную смесь и замесите тесто. Вымешивайте несколько минут, чтобы оно стало упругим, гладким и не прилипало к рукам. Булки из такого теста лучше держат форму во время выпечки.
7. Накройте миску с тестом и оставьте в теплом месте, для подъема и увеличения в полтора-два раза.
8. Пока тесто поднимается, можно приготовить начинку, если не сделали заранее. Яблоки без кожуры нарежьте мелкими кубиками или соломкой, добавьте сахар и корицу по вкусу.
9. Поднявшееся тесто выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и разделите на 12 частей. Сформируйте шарики, и расплющите в лепешку толщиной около 1 см.
10. Сделайте 4-5 надрезов по краям лепешки, как будто делаете лепестки цветка – это они и будут. Середину оставьте достаточно большой, чтобы поместилась начинка. Положите пару ложек начинки.
11. Наполовину прикройте начинку первым «лепестком» - возьмите за уголки лепестка, слегка растяните его в ширину и как бы «обнимите» этими уголками начинку.
12. Повторите с противоположным лепестком, и так далее.
13. Завернули последний лепесток – получилась «роза» с открытой серединкой.
14. Положите булочки на противень, оставляя промежутки – при выпечке они поднимутся. Накройте полотенцем и дайте постоять в теплом месте минут 15-20, чтобы булочки увеличились в размере. Перед выпечкой можно смазать слегка взбитым яйцом, или желтком, размешанным с чайной ложкой воды, сладким чаем или молоком и посыпать сахаром.
15. Разогрейте духовку до 180-190 градусов и пеките розочки ок. 12-15 минут, до зарумянивания.
Получились румяные булочки, мягкие, с пышным пушистым мякишем, вкусные и красивые! Пробуйте!
Приятного аппетита!