Слоеный творожный пирог с нектаринами

И снова в нашей рубрике проверка рецепта Ольги Шобутинской - пирог с нектаринами на слоёном творожном тесте.

Нектарины сейчас можно найти в любом магазине, и даже если они твёрдые, для этого открытого пирога они вполне подойдут.

Сразу предупреждаем, процесс длительный. Займёт пару часов, хотя можно разделить процесс на два дня и порадовать близких горячим десертом утром в выходной день.

Пирог с нектаринами

Понадобится: творог 100 г;

мука 100 г;

сливочное масло 100 г;

щепотка соли;

нектарины 300 г;

сахар 40-50 г;

кукурузный крахмал 1/2 ст.л.;

корица 1 ч.л.

1. Смешиваем просеянную муку с щепоткой соли, добавляем туда холодное сливочное масло, нарезанное кусочками, и быстро перетираем, чтобы масло не успело нагреться.

2. Добавляем в масляно-мучную массу протёртый через сито творог. Разминаем всё вилкой до однородного состояния (несмотря на то, что творог протёрли, крупинки его всё равно видны, это нормально).

Заворачиваем в пищевую плёнку и отправляем на 1 час в холодильник.

3. Через 1 час достаём охлаждённое тесто из холодильника, раскатываем в прямоугольный пласт.

4. Сворачиваем в 3 сложения, складывая края друг на друга.

5. Снова раскатываем в пласт, снова складываем в 3 сложения. Проделываем эту процедуру 3-4 раза.

6. Формируем прямоугольник и снова отправляем в холодильник на 1 час (можно оставить тесто до утра).

7. Для начинки нарезаем дольками 2-3 нектарина, добавляем к ним сахар, крахмал и корицу, всё тщательно перемешиваем.

8. Раскатываем тесто в пласт толщиной 3-4 мм, выкладываем начинку, оставляя тесто для формирования бортика.

Можно сделать пирог прямоугольным или круглым.

9. Перед выпечкой смазать тесто белком. Выпекать в разогретой до 200 °С духовке 30-40 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

Получается отличный фруктовый пирог, который божественный в горячем виде и не менее божественный в холодном.

Приятного аппетита!