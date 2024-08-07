Шарлотка на майонезе с абрикосами от Александра Бельковича
Рецепт шарлотки с абрикосами от Александра Бельковича заинтересовал нас наличием майонеза в составе теста для этого пирога. Поэтому мы решили проверить этот необычный рецепт. Правда в качестве майонеза мы взяли не наш фирменный уральский, а майонез Heinz со вкусом сливочного пломбира.
Шарлотка на майонезе с абрикосами
Понадобится:
- абрикосы 700-750 г;
- яйцо 4 шт.;
- сахар 170 г;
- мука 160 г;
- майонез 80 г;
- разрыхлитель 5 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль щепотка;
- сливочное масло 10 г.
1. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной пены. Добавить в смесь майонез и все перемешать до однородности.
2. Смешать муку с разрыхлителем, просеять в яичную смесь, лопаткой замесить тесто.
3. Абрикосы вымыть, высушить и разделить на половинки, убрав косточки.
4. В оригинальном рецепте Бельковича абрикосы выкладывают в 2 слоя. В нашу форму мы уложили абрикосы в один слой. Для этого вылили половину теста в форму, выстеленную прегаментом и смазанную сливочным маслом, разложили половинки абрикосов и залили их оставшейся частью теста.
5. Выпекать пирог необходимо 35-40 минут при 180°С (ориентируйтесь на свою духовку).
6. Готовой шарлотке дать остыть.
!Абрикосы достаточно тяжелые, поэтому в процессе выпечки они могут опуститься на дно формы. В таком случае готовый пирог можно перевернуть, чтобы абрикосы оказались сверху.
7. Посыпать пирог сахарной пудрой.
Шарлотка получается нежной, абрикосы придают приятную кислинку.
Мы положили этот рецепт в нашу копилку как простой в части ингредиентов и процесса приготовления.
Приятного аппетита!