Шарлотка на майонезе с абрикосами от Александра Бельковича

Рецепт шарлотки с абрикосами от Александра Бельковича заинтересовал нас наличием майонеза в составе теста для этого пирога. Поэтому мы решили проверить этот необычный рецепт. Правда в качестве майонеза мы взяли не наш фирменный уральский, а майонез Heinz со вкусом сливочного пломбира.

Шарлотка на майонезе с абрикосами

Понадобится: абрикосы 700-750 г;

яйцо 4 шт.;

сахар 170 г;

мука 160 г;

майонез 80 г;

разрыхлитель 5 г;

ванильный сахар 10 г;

соль щепотка;

сливочное масло 10 г.

1. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до пышной пены. Добавить в смесь майонез и все перемешать до однородности.

2. Смешать муку с разрыхлителем, просеять в яичную смесь, лопаткой замесить тесто.

3. Абрикосы вымыть, высушить и разделить на половинки, убрав косточки.

4. В оригинальном рецепте Бельковича абрикосы выкладывают в 2 слоя. В нашу форму мы уложили абрикосы в один слой. Для этого вылили половину теста в форму, выстеленную прегаментом и смазанную сливочным маслом, разложили половинки абрикосов и залили их оставшейся частью теста.

5. Выпекать пирог необходимо 35-40 минут при 180°С (ориентируйтесь на свою духовку).

6. Готовой шарлотке дать остыть.

!Абрикосы достаточно тяжелые, поэтому в процессе выпечки они могут опуститься на дно формы. В таком случае готовый пирог можно перевернуть, чтобы абрикосы оказались сверху.

7. Посыпать пирог сахарной пудрой.

Шарлотка получается нежной, абрикосы придают приятную кислинку.

Мы положили этот рецепт в нашу копилку как простой в части ингредиентов и процесса приготовления.

Приятного аппетита!