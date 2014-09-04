Я люблю готовить запеканки, по-моему, это очень выгодное блюдо: легко готовить, можно всячески изменять рецепт в зависимости от настроения или наличия продуктов, сделать посытнее (к обеду) или полегче (на ужин или завтрак), они выигрышно смотрятся на столе, если запечь блюдо в красивой форме и в ней же подать.

Запеканка с морковью, яблоками и рисом получилась несладкой, с небольшой кислинкой – от яблок, её нужно посыпать молотой корицей и полить золотистым жидким медом. Получилось почти десертное блюдо, для начала осени очень подходящее – нетяжелое, но сытное, в осенних цветах, и с теплыми ароматами меда, яблок и корицы. Нам понравилось, попробуйте и вы!

Запеканка с яблоками и морковью

Понадобится: Запеканка: Яблоки – 3 шт. (ок. 500 гр.); Морковь – 3 шт. (ок. 350 гр.); Молоко – 300 мл.; Рис – 100 гр.; Яйца – 2 больших или 3 маленьких; Сахар – 3 ст. ложки; Соль – щепотка, Масло сливочное – 1 ст. ложка; Для подачи: Корица молотая, мед жидкий.

* Я готовила запеканку в мультиварке (Панасоник SR-TMH18), а можно испечь в духовке, в красивой форме для запекания, в которой и подать на стол.

* Морковь нарежьте тонкой соломкой, и потушите в сковороде или в мультиварке, добавив молоко (ок. трети стакана). Тушите на слабом огне, до готовности – морковь должна стать мягкой, но не развалиться.

* Пока морковь готовится, сварите рис. Очистите и нарежьте яблоки, тоже тонкой соломкой.

* Соедините рис, яблоки и морковь, добавьте щепотку соли, сахар, молоко и яйца. Хорошо перемешайте.

* Форму для запекания смажьте сливочным маслом (так запеканка красиво подрумянится) и выкладывайте морковно-яблочную смесь. Я пекла на режиме «выпечка», 60 минут – верх запеканки должен стать плотным. В духовке пеките на 180 градусах до зарумянивания, минут 40-50, в зависимости от размера формы – в большой форме запеканка распределяется более тонким слоем, и, значит, печется быстрее. Можно проверить готовность, нажав в центре – готовая запеканка упругая и плотная.

* Запеканка получается несладкой, с легкой яблочной кислинкой. Подавайте её с корицей и медом, корица хорошо оттеняет вкус яблок и моркови, мед добавляет аромата и сладости. Блюдо получилось сытное, с приятным интересным вкусом.

Приятного аппетита!