Пирог из слоеного теста с курицей и грибами в духовке - беспроигрышный вариант и по простоте приготовления, и по тому результату, который получится!

Предлагаем вам еще и интересный вариант оформления такого пирога. Красивый, вкусный, ароматный пирог порадует и ваших гостей, и домочадцев.

Пирог-венок с курицей и грибами

Ингредиенты:

- курица 600 г;

- грибы 400 г;

- петрушка 50 г;

- плавленый сыр в ванночке (типа Хохланд) 200 г;

- томатная паста 50 г;

- сыр 200 г;

- слоеное дрожжевое тесто 500 г;

- яйцо 1 шт.;

- кунжут (по желанию).

Если не любите сочетание такой начинки с томатной пастой, вместо неё можно добавить 50 мл сливок.

Приготовление:

1. Курицу отвариваем и нарезаем мелким кубиком. Грибы режем произвольно, я нарезала на средние кусочки, обжариваем их на сливочном масле с любимыми специями, у меня это итальянские травы.

2. Плавленый сыр смешиваем с томатной пастой (или сливками!), добавляем туда курицу, грибы и мелко нарезанную петрушку, все хорошо перемешиваем, получится густая начинка. Сыр натираем на мелкой терке.

3. Тесто нужно немного раскатать и нарезать на треугольники, для этого разделите тесто на 8 прямоугольников, затем эти прямоугольники разрежьте по диагонали, получится 16 кусочков теста.

4. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем тесто по кругу, внахлест. Получится что-то наподобие солнышка.

5. Немного прижимаем основание круга, выкладываем сыр, на него равномерно распределяем начинку.

6. Пришло время закрывать пирог. Лучики нашего «солнышка» немного вытягиваем и прижимаем к центру круга.

7. Смажьте пирог взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и отправляйте выпекаться в духовку, на 25 минут при 180⁰.

Приятного аппетита!