Пирог-венок с курицей и грибами
Пирог из слоеного теста с курицей и грибами в духовке - беспроигрышный вариант и по простоте приготовления, и по тому результату, который получится!
Предлагаем вам еще и интересный вариант оформления такого пирога. Красивый, вкусный, ароматный пирог порадует и ваших гостей, и домочадцев.
Ингредиенты:
Если не любите сочетание такой начинки с томатной пастой, вместо неё можно добавить 50 мл сливок.
Приготовление:
1. Курицу отвариваем и нарезаем мелким кубиком. Грибы режем произвольно, я нарезала на средние кусочки, обжариваем их на сливочном масле с любимыми специями, у меня это итальянские травы.
2. Плавленый сыр смешиваем с томатной пастой (или сливками!), добавляем туда курицу, грибы и мелко нарезанную петрушку, все хорошо перемешиваем, получится густая начинка. Сыр натираем на мелкой терке.
3. Тесто нужно немного раскатать и нарезать на треугольники, для этого разделите тесто на 8 прямоугольников, затем эти прямоугольники разрежьте по диагонали, получится 16 кусочков теста.
4. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем тесто по кругу, внахлест. Получится что-то наподобие солнышка.
5. Немного прижимаем основание круга, выкладываем сыр, на него равномерно распределяем начинку.
6. Пришло время закрывать пирог. Лучики нашего «солнышка» немного вытягиваем и прижимаем к центру круга.
7. Смажьте пирог взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и отправляйте выпекаться в духовку, на 25 минут при 180⁰.
Приятного аппетита!