Я в детстве любила молочные коржики, рассыпчатые и мягкие, с крупинками сахара сверху и теплым ванильным ароматом. Можно с чаем, можно с молоком, можно и просто так, всухомятку, если по дороге из булочной. Вкусно-о-о! Хотите?

Я пеку их по рецепту из книжки «Кондитерские изделия» 1979 года издания, отличные получаются коржики, совсем «как тогда».

Коржики молочные

Понадобится: Сахарный песок – 1,5 стакана (300 гр.); Ванильный сахар – 1 пакетик; Яйцо – 1 шт.; Молоко (простокваша) – 0,5 стакана (125 мл.); Масло сливочное – 100 гр.; Мука пшеничная – 3,5 стакана (560 гр.); Разрыхлитель – 10-12 гр.; Для посыпки теста при раскатке – сахар, ванильный сахар, молотый кардамон (по желанию).

Из этого количества продуктов получается 12 больших пышных коржиков (диаметром 10 см, толщиной около 2 см).

* Заранее достаньте масло, чтобы согрелось до комнатной температуры. Масло должно быть мягким, как сметана. Можно чуть-чуть подогреть в микроволновке, включайте на 5-10 секунд, и проверяйте, чтоб размягчилось, но не растопилось!

* Смешайте сахар, ванильный сахар и яйцо и пару минут интенсивно размешивайте или растирайте ложкой добела. Добавьте молоко и хорошо перемешайте.

* Положите мягкое масло и перемешайте. Сахар практически весь растворится, небольшое количество крупинок не помешает.

* Разрыхлитель добавьте в муку, перемешайте. Муку соедините с масляно-молочной смесью и замесите плотное гладкое тесто. Это легко, сначала замешивайте в миске, потом можно переложить тесто на стол или разделочную доску: просто помните тесто, пока не соберется в гладкий шар. Получилось? Вот и хорошо, можно сразу раскатывать.

* Рабочую поверхность слегка припорошите мукой, и раскатайте тесто толщиной в палец. Посыпьте сахаром (можно добавить к нему ванильный сахар или кардамон) и снова немного раскатайте, до толщины 1 см. Круглой выемкой диаметром 9-10 см вырежьте лепешки. У меня не нашлось подходящей формочки, поэтому вырезала небольшой пиалой (можно и стаканом, но коржики будут маленькие).

* Эти коржики не нужно ничем смазывать, они уже в сахаре и на поверхности получится красивая тонкая сахарная корочка.

* Разогрейте духовку до 210-220 градусов. Пекутся коржики быстро, минут 10-12. При выпечке они поднимутся почти вдвое, и станут кремово-желтыми, светло-золотистыми. Сильно румяниться они не должны, поэтому посматривайте, если передержите - пересохнут и станут твердыми.

* Дайте полностью остыть и храните в закрытой посуде, иначе засохнут.

* Получились замечательные коржики, мягкие в серединке, рассыпчатые с краю, ванильно-сливочные. К теплым коржикам обязательно нужен стакан молока, как в детстве! Очень понравились коржики с кардамоном, у него тонкий изящный аромат, отлично подойдет к утреннему кофе.

Приятного аппетита!