Блины, возможно, были первыми изделиями из муки и уходят корнями в доисторические времена. Их разновидности есть у всех народов, использующих в готовке муку: русские блины, французские крепы (crepes), китайские блинчики, болгарские палачинки, английские панкейки, индийская доса, эфиопская инджера, мексиканские тортильяс и другие. (Википедия)

На Руси блины исстари готовили на дрожжах, и «настоящими русскими» считаются именно они!

« Русские блины отличаются совершенно особой консистенцией, они мягки, рыхлы, ноздреваты, пышны, легки и при этом как бы полупрозрачны, с четко различимым рисунком многочисленных пор. Такие блины как губка впитывают в себя растопленное масло, сметану, отчего делаются сочными, лоснящимися и вкусными. (В. Похлебкин, «Национальные кухни наших народов»).

Блины гречневые, овсяные, пшенные, пшеничные; в русской печке печеные; с припеками и начинками… Подавали блинки с икрой, грибами, селедочкой, с медом, топленым маслом, крутыми яйцами, сыром, сметаной, с моченой брусникой. У каждой хозяйки был свой рецепт и свои секреты, и все многообразие русского масленичного стола сейчас можно только вообразить. Пресные бездрожжевые блины - «скородумки» появились много позже опарных дрожжевых блинов и не были так популярны, как сейчас.

Вопреки распространенному мнению, приготовить дрожжевые блины не сложнее, чем блины пресные. Дольше, да, потому что тесту понадобится пара часов для подъема, а в остальном все как обычно. Впереди выходные, давайте попробуем? Мне кажется, эти блины того стоят! Тесто легко растекается по сковородке, блины не прилипают, не рвутся, получаются воздушно-дырчатыми и во время выпечки вкусно пахнут свежим хлебом.

Блины дрожжевые

Понадобится: Вода – 0,5 литра;

Молоко – 0, 5 литра;

Дрожжи – 1,5 ч.л. сухих быстрых дрожжей;

Сахар – 2 ст.л.;

Мука – 3 стакана (для тонких) и 4 стакана (для пышных блинов);

Яйца – 3-4 шт.;

Сливочное масло – 60-70 гр. (примерно треть пачки);

Соль – ½ ч.л.;

Стакан объемом 240 гр.

Примечание.

а) Сливочное масло можно заменить растительным.

б) Блины станут еще более воздушными, если отделить белки от желтков, и взбитые белки ввести в тесто непосредственно перед выпечкой.

1. Воду подогрейте до ощущения «довольно теплая, не горячая» - в горячей воде дрожжи сварятся и тесто не поднимется, в холодной процесс брожения будет идти медленно. Оптимальная температура для работы дрожжей – 35-38 градусов.

2. В миску просейте 2 стакана муки, положите дрожжи, сахар, перемешайте. Добавьте подогретую воду и вымесите до однородности. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут в теплом месте – за это время дрожжи начнут работать, тесто (опара) слегка запузырится и увеличится в объеме. Если в кухне холодно, можно поставить миску с опарой в другую, бОльшего диаметра, наполненную теплой водой. Или в чуть теплую духовку.

3. Молоко подогрейте и растопите в нем масло, если очень горячее получилось – немного остудите и добавьте яйца, соль и хорошо взбейте-взболтайте.

4. В поднявшуюся опару нужно добавить оставшуюся просеянную муку и яично-молочную смесь. Чтобы избежать образования комочков, и муку и молоко добавляйте в два-три приема, хорошо размешивая.

Если любите тонкие блины, добавьте в опару один стакан муки – тесто получится жидкое, блины тоненькие и дырчатые. Для более пышных добавьте к опаре 2 стакана муки. Блины будут немного толще, при этом такие же воздушные и пористые.

5. Снова накройте миску и поставьте в теплое место для подъема, примерно на час. Так как тесто довольно жидкое, очень сильно оно не поднимется, но запенится и запузырится. Тут вы его аккуратно, снизу вверх, перемешайте половником, и оставьте еще минут на 10.

6. Можно печь. Сковородку мажу только под первый блин. Когда поверхность блина становится дырчатой, а края начинают золотиться и подсыхать – переворачиваю.

Приятного аппетита!

