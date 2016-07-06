Из быстрого жидкого теста на кефире и сметане можно испечь пирог с любой начинкой. Мне нравятся капустные, поэтому сегодня начинка из цветной капусты – нежная, сочная, со сливочным вкусом. Корочка у такого пирога хрустящая и румяная, очень аппетитно!

Капустный пирог из жидкого теста на кефире

Понадобится: Тесто: Кефир – 200 гр.; Сметана – 70 гр.; Яйца – 2 шт.; Масло сливочное – 70 гр.; Мука – 260 гр.; Сахар – 1 стол. л.; Соль – ½ чайн. л.; Разрыхлитель – 1 пакетик (9-11 гр.); Начинка: Цветная капуста – 500 гр; Лук репчатый – ½ луковицы; Масло сливочное – 30 г.; Яйца – 2-3 шт.; Соль – 1/2 ч. л.; Мускатный орех молотый – щепотка.

* Для начинки сварите вкрутую 2-3 яйца, остудите, очистите и мелко нарежьте. Поставьте варить сразу, как задумали печь пирог, пока достаете все продукты, готовите-отмеряете, яйца сварятся.

* Капусту нарежьте небольшими кусочками-кубиками, соцветия можно покрупнее, ок. 1 см., они нежные, а стебли – помельче. Лук нашинкуйте мелко.

* Если капусту положить в пирог сырой, она может остаться чуть твердоватой, аль-денте. Это не всем нравится, поэтому я тушу её до полуготовности. Положите нарезанную капусту и лук в сковороду, налейте 2-3 столовые ложки воды готовьте 7-10 минут, на небольшом огне, накрыв крышкой.

* Разок перемешайте. Откройте крышку, добавьте масло. Если еще осталась вода, дайте ей испариться. С мокрой начинкой пирог хуже пропекается.

* Посолите капусту (пробуйте!) и добавьте мускатный орех. Положите яйца, перемешайте, еще раз попробуйте «на соль». Начинка готова.

* Для теста смешайте кефир, сметану, растопленное сливочное масло и яйца.

* Добавьте соль и сахар. Положите муку и разрыхлитель, размешайте. Тесто густое, не течет, а тяжело падает с ложки.

* Форму выстелите бумагой для выпечки, положите половину теста. Размажьте по форме, по дну ровным слоем, у стенок чуть потолще, как будто делаете маленькие бортики. Начинку выкладывайте, не доходя 0,5 см. до стенок. Вторую половину теста выкладывайте ложкой, несколькими порциями, и мокрой ложкой разгладьте-разровняйте по начинке.

* Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180-190 градусов, на уровне «ниже среднего», примерно 45-50 минут. Пирог должен стать румяным, поджаристым. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

Пирог очень красивый, золотистый-коричневый, с хрустящей корочкой. Начинка не рассыпается, сочная, со сливочным ароматом. Вкусно!

Приятного аппетита!