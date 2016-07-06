Капустный пирог из жидкого теста на кефире
Из быстрого жидкого теста на кефире и сметане можно испечь пирог с любой начинкой. Мне нравятся капустные, поэтому сегодня начинка из цветной капусты – нежная, сочная, со сливочным вкусом. Корочка у такого пирога хрустящая и румяная, очень аппетитно!
Капустный пирог из жидкого теста на кефире
|
Понадобится:
Тесто:
Кефир – 200 гр.;
Сметана – 70 гр.;
Яйца – 2 шт.;
Масло сливочное – 70 гр.;
Мука – 260 гр.;
Сахар – 1 стол. л.;
Соль – ½ чайн. л.;
Разрыхлитель – 1 пакетик (9-11 гр.);
Начинка:
Цветная капуста – 500 гр;
Лук репчатый – ½ луковицы;
Масло сливочное – 30 г.;
Яйца – 2-3 шт.;
Соль – 1/2 ч. л.;
Мускатный орех молотый – щепотка.
* Для начинки сварите вкрутую 2-3 яйца, остудите, очистите и мелко нарежьте. Поставьте варить сразу, как задумали печь пирог, пока достаете все продукты, готовите-отмеряете, яйца сварятся.
* Капусту нарежьте небольшими кусочками-кубиками, соцветия можно покрупнее, ок. 1 см., они нежные, а стебли – помельче. Лук нашинкуйте мелко.
* Если капусту положить в пирог сырой, она может остаться чуть твердоватой, аль-денте. Это не всем нравится, поэтому я тушу её до полуготовности. Положите нарезанную капусту и лук в сковороду, налейте 2-3 столовые ложки воды готовьте 7-10 минут, на небольшом огне, накрыв крышкой.
* Разок перемешайте. Откройте крышку, добавьте масло. Если еще осталась вода, дайте ей испариться. С мокрой начинкой пирог хуже пропекается.
* Посолите капусту (пробуйте!) и добавьте мускатный орех. Положите яйца, перемешайте, еще раз попробуйте «на соль». Начинка готова.
* Для теста смешайте кефир, сметану, растопленное сливочное масло и яйца.
* Добавьте соль и сахар. Положите муку и разрыхлитель, размешайте. Тесто густое, не течет, а тяжело падает с ложки.
* Форму выстелите бумагой для выпечки, положите половину теста. Размажьте по форме, по дну ровным слоем, у стенок чуть потолще, как будто делаете маленькие бортики. Начинку выкладывайте, не доходя 0,5 см. до стенок. Вторую половину теста выкладывайте ложкой, несколькими порциями, и мокрой ложкой разгладьте-разровняйте по начинке.
* Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180-190 градусов, на уровне «ниже среднего», примерно 45-50 минут. Пирог должен стать румяным, поджаристым. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
Пирог очень красивый, золотистый-коричневый, с хрустящей корочкой. Начинка не рассыпается, сочная, со сливочным ароматом. Вкусно!
Приятного аппетита!