Нежный заливной пирог с цветной капустой и ветчиной

Заливной пирог с капустой - уютное осеннее блюдо. Рецепт заливного пирога на жидком тесте - находка для тех, кто не хочет возиться с обычным тестом. Просто готовить, просто испечь - в духовке пирог готовится около 40 минут. Начинку, кстати, можно взять любую: обычную капусту, лук и яйцо, фарш с овощами. Получится нежный пирог, который можно подать на ужин или взять с собой в качестве перекуса.

Заливной пирог из жидкого теста с цветной капустой и ветчиной

Ингредиенты:

- яйца - 3 шт.;

- мука - 380 г;

- сливки 10% - 300 мл;

- масло растительное - 1 ст.л.;

- разрыхлитель 1 пакетик 10 г;

- соль 1/2-1 чл.л, сахар 0,5 ч.л.;

Начинка: половина вилка цветной капусты, 1 луковица, куриная ветчина 200-250 г, по желанию - картофель.

Приготовление:

1. Цветную капусту моем, разбираем на соцветия, крупные режем, бросаем в кипяток, отвариваем 4-5 минут. Если решили добавить картофель - порежьте его кружками и отварите вместе с капустой.

2. Нарезаем ветчину соломкой и немного обжариваем вместе с луком - только для вкуса. Соединяем всю начинку. Солим, перчим, можно добавить любимые специи.

3. Готовим заливное тесто: яйца взбиваем с солью и сахаром, добавляем сливки.

4. Просеиваем муку, соединяем с разрыхлителем, понемногу вмешиваем в жидкую часть теста, добавляем растительное масло или ложку сметаны. Готовое тесто похоже на тесто для оладий.

5. Форму выстилаем бумагой для выпечки, немного смазываем маслом, наливаем примерно треть теста, выкладываем всю начинку.

Сверху добавляем оставшееся тесто.

6. Выпекаем в духовке примерно 40 минут на 180 градусах. Ориентируйтесь на особенности своей духовки! Готовность начинаем проверять шпажкой, когда появилась золотистая корочка.

Пирог получается нежный и мягкий.

Приятного аппетита!