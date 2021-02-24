Заливной пирог на кефире с капустой и курицей

Легкий и бюджетный пирог для тех, кто не умеет или не любит возиться с тестом! Заливной пирог из жидкого теста на кефире - палочка-выручалочка для любой хозяйки. Рецепт простой, справится даже ребёнок! В нашей копилке уже были рецепты заливных пирогов, например, этот.

Этот пирог мы любим за то, что он малокалорийный и состоит тех продуктов, которые всегда есть дома у каждой мамы.

Вкусный пирог из жидкого теста с капустой и курицей

Понадобится: Для теста 3 яйца Мука 150 г (можно рисовую) Кефир 1 стакан Масло растительное 1 ст.л. Разрыхлитель 0,5 ч.л. Соль по вкусу Начинка Белокочанная капуста 150-200 г Морковь 1 шт. Филе куриное 1 шт. (примерно 200 г)

Приготовление:

1. Начнем с начинки: шинкуем капусту, натираем морковь и тушим до готовности. Добавляем соль/перец по вкусу. Для мягкости можно добавить 40-50 мл молока.

2. Нарезаем куриное филе небольшими кусочками и обжариваем. Готовое филе курицы добавляем к капусте.

3. Приготовим заливное тесто. Белки отделяем от желтков и взбиваем их до пиков.

4. В отдельной чашке смешиваем муку, кефир, желтки, растительное масло, разрыхлитель и соль. Все хорошенько перемешиваем.

5. Добавляем постепенно взбитые белки в готовое тесто и перемешиваем. Готовое тесто имеет консистенцию, как у сметаны.

6. Форму для выпечки смазываем маслом, наливаем половину теста, затем сверху выкладываем всю начинку, и далее выливаем поверх оставшееся тесто, чтобы полностью закрыть начинку.

7. Выпекаем примерно 40-45 минут на умеренном огне. Готовность проверяем по светло-золотистой корочке. Пирог получается сочный и мягкий.

Приятного аппетита!