На экваторе, в жарком и влажном климате, растет удивительное вечнозеленое дерево — Theobroma cacao. Его ботаническое название происходит от греческих слов theos (бог) и broma (пища), а также индейского слова cacao (в переводе не нуждается). Таким образом, какао — это не что иное, как «пища богов».

За что же было дано такое название этому дереву? А за то, что зёрна какао являются основой для самого популярного лакомства во всём мире – шоколада!

Изначально шоколад представлял собой напиток и назывался "чоколатль" (что в переводе означало "горькая вода"), его готовили из прожаренных зерен какао, воды, маисовой муки и различных пряностей — от гвоздики до перца. Правда, этот напиток мало напоминал известный нам сегодня шоколад, но, тем не менее, аборигены Нового Света его просто обожали.

Как же родился шоколад? Один французский повар догадался добавить сахар к горькому какао: и шоколад тут же превратился в предмет, обожаемый гурманами всего мира.

Всем знакома польза этого лакомства, например, его способность снимать усталость, лечить депрессию и повышать сексуальность.

Но получить пользу и удовольствие можно не только от шоколада в чистом виде, но и от разнообразных десертов с его участием.

(Информация о шоколаде с сайта http://www.vse-o-shokolade.ru/)

Предлагаю вашему вниманию кекс, который удивит вас не только своим необыкновенно шоколадным вкусом, но и оставит приятное впечатление от процесса приготовления. Ведь вы будете трогать шоколад, пробовать его на вкус, внимать ароматы этого лакомства…Этот кекс просто не может не получится!

Шоколадно-кофейный кекс с кусочками шоколада

Итак, нам понадобится:

200 г. сливочного масла комнатной температуры;

300 г. муки;

200 г. сахара;

100 г. шоколада горького;

1 ч.л. разрыхлителя;

3 средних яйца;

100 г. сметаны;

1 ч.л. растворимого кофе или порция эспрессо (30 мл);

3 ст.л. какао-порошка с горкой;

cахарная пудра (опционально);

50 г ломанного шоколада (по вкусу).

Этот кекс выпекается в прогретой духовке, поэтому сразу её включаем и устанавливаем температуру 180 градусов.

Поставим на водяную баню 100 г шоколада.

Смешиваем какао-порошок с кофе и заливаем 30 мл холодной воды. Или можно сварить эспрессо, остудить и добавить какао. Хорошо размешать.

Я делала двумя разными способами и сразу скажу, что с растворимым кофе получилось гораздо ароматнее.

Взбиваем масло с сахаром, добавляем смесь какао с кофе и тщательно размешиваем.

Вбиваем по одному яйцу, тщательно взбиваем миксером.

Растопленный на водяной бане шоколад вводим в тесто.

Далее нужно положить сметану, кусочки ломанного шоколада (белого или тёмного, а можно того и другого), взбиваем.

Просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, всыпаем и хорошо взбиваем.

Форму заполняем тестом и ставим в разогретую духовку на 50 минут. Проверить готовность кекса можно спичкой, она должна быть сухая. Я использовала силиконовую форму, из неё кекс прекрасно вынимается и не прилипает. Можно использовать форму с тефлоновым покрытием, предварительно смазывать её маслом не стоит.

После выпечки даем кексу остыть, достаём из формы и посыпаем сахарной пудрой.

Кекс получается рассыпчатый, с ярким шоколадным вкусом и тонкой кофейной ноткой.

Используя этот рецепт, можно испечь и небольшие кексики, ими очень удобно угостить соседей, которые обязательно прибегут, почуяв ароматы.