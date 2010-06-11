Хлебные палочки с льняной мукой

Все больше моих знакомых обращают свои мысли и поступки в сторону здорового образа жизни. Правда, каждый подразумевает под этим что-то свое, принципы и представления о «правильном питании» у всех разные, ну, а кто-то продолжает считать, что «да, надо, конечно, но тоска ведь такая, совсем никакого удовольствия от еды не будет». Не стану рассуждать, кто и насколько прав, у каждого свой путь – я всего лишь хочу обратить ваше внимание на такой полезный продукт, как льняная мука . А вы уж сами приспособьте его к своему меню и образу жизни.

Издавна на Руси лён ценили и выращивали повсюду – и для домашнего использования, и за границу продавали – англичанам да немцам с голландцами. Из семян масло жали, из стеблей пряжу делали и холсты ткали. Про льняную ткань сегодня и говорить нечего, кто ж её не знает, а вот о пользе льняного семени напомнить стоит – что же в нем такого замечательного, что у наших предков было оно в большом почете?

Масло из семян льна содержит рекордно большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, и поэтому весьма полезно для профилактики и лечения заболеваний сердца и сосудов, для снижения холестерина и нормализации обмена веществ. После измельчения льняных семян и отжима масла получается льняная мука. В ней много растительного белка (до 50%), который легко усваивается организмом, и клетчатки, а вот содержание углеводов, наоборот, невысокое. Тем, кто следит за своим весом, стоит ввести в свой рацион этот продукт! Регулярное употребление льняной муки:

улучшает работу кишечника, помогает восстановлению микрофлоры: клетчатка льняного семени - это естественный пребиотик.

снижает уровень холестерина и замедляет усвоение углеводов и жиров; нормализует работу поджелудочной железы и желчного пузыря.

связывает и выводит токсины, чем способствует очищению организма.

восполняет недостаток в организме магния, цинка, селена и калия. Калия в льняной муке в семь раз больше, чем в бананах.

Повышает иммунитет, снижает риск развития онкозаболеваний.

фитоэстрогены, содержащиеся в льняной муке, регулируют гормональный баланс и полезны женщинам в любом возрасте.

Что можно сделать с этой полезной мукой? Использовать в выпечке, загустить суп, соус, добавить в салат, кашу, сварить кисель. Положите ложечку льняной муки в смесь для панировки продуктов перед жаркой, в фарши и запеканки. Льняная мука обладает отличными связующими свойствами, поэтому вполне может заменить яйца в некоторых рецептах – например, в овощных запеканках – во время поста это особенно ценно.

Для выпечки хлеба, булочек, пирогов и пирожков, блинов-оладий льняной мукой можно заменить часть пшеничной (до 1/3 от общего объема муки), испечь с ней блины или оладьи. Скажу еще, что льняная мука – коричневая, поэтому и булки-блинчики получатся светло-коричневые, как ржаные. И с очень приятным ароматом! Такая выпечка долго не черствеет и хорошо хранится, говорят – до трех-четырех суток, но у меня не было возможности проверить: хлеб съедается в тот же день, максимум – на следующий . Для «первого знакомства» предлагаю испечь домашние «хлебные палочки» – просто, без дрожжей, и с льняной мукой. Рецепт был напечатан на упаковке, я немного изменила пропорции. Пробуем?

Хлебные палочки с льняной мукой

Понадобится:

Кефир – 1 стакан;

Мука льняная – 0,5 стакана;

Мука пшеничная – 1 стакан;

Сахар – 0,5 ст. л.;

Соль – 0,5 ч.л.;

Сода – треть чайной ложки;

Стакан объемом 250 мл.

Приготовление:

Сахар, соль, соду и оба вида муки насыпьте в миску и перемешайте.

Добавьте кефир и замесите тесто – оно получится мягкое, слегка мажущееся, немного липкое. Посыпьте руки мукой, придайте тесту форму шара, миску накройте полотенцем – и пусть постоит около часа.

Духовку разогрейте до 200-210 гр. Тесто больше не месите и сильно не мните, аккуратно переложите на доску, ножом нарежьте на продолговатые кусочки и скатайте палочки толщиной примерно с большой палец. Для разделки теста подсыпьте чуть муки, или смажьте растительным маслом руки, чтоб тесто не прилипало.

Перед выпечкой палочки можно обвалять в маке, кунжуте, посыпать крупной солью. Выпекайте примерно 15 минут, при выпечке палочки немного увеличатся в размере, но румяными не станут.

Можно испечь в виде маленьких булочек, или лепешек-лавашей. Лепешки я разминаю-расплющиваю руками на противне, руки надо смазать маслом, иначе тесто прилипает. В центре лепешки должны быть немного тоньше, чем с краев, и еще сделайте дырочки – так лучше пропечется.

Готовые лепешки и палочки можно завернуть в полотенце на 10-15 минут, они станут еще мягче.

Приятного аппетита и крепкого вам здоровья!

В статье использованы материалы сайта «Компас здоровья»