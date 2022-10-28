Рецепт сладкого пирога «Зебра» раньше знала каждая хозяйка - шоколадное и ванильное тесто поочередно наливали в форму, и получался красивый пирог, полосатый на разрезе. Сегодня используем этот способ, но будем делать тыквенный пирог! Он получится очень нежным, похожим на суфле, с красивым бело-рыжим узором.

Рецепты из тыквы позволяют очень сильно разнообразить наше меню: можно готовить супы, гарниры, запеканки, делать кашу с тыквой, использовать тыкву, как посуду, и запекать курицу прямо внутри, печь булочки, делать изящные канелони под соусом бешамель, и даже тыквенный латте...

Смотрите подборку наших рецептов из тыквы здесь.

Тыквенно-творожный пирог-суфле «Зебра»

Ингредиенты:

Для творожной начинки

- творог рассыпчатый 400 г;

- яйцо 2 шт.;

- крахмал 1 ст. л.;

- сахар 100 г;

- молоко 50-100 мл;

Для тыквенного слоя:

- тыква 500 г;

- сахар 100 г;

- крахмал 1,5 ст. л.;

- яйцо 2 шт.;

- апельсин 1 шт.;

Приготовление:

1. Сперва займемся тыквой. Разрежьте напополам и вытащите семечки, почистите от кожуры и взвесьте. Порежьте на маленькие кусочки, так она быстрее приготовится. Я специально ставила запекаться 700 грамм тыквы, так как при запекании из нее выйдет лишняя влага и она немного ужмется в размере, после духовки у меня получилось ровно 500 г.

2. Выкладываем на противень, застелите его пергаментом. Ставим в духовку, разогретую до 200⁰, примерно на 20 минут, проверяйте готовность ножом, тыква должна легко протыкаться.

3. Достаем и перекладываем в миску, чтобы быстрее остыла. Берем погружной блендер и делаем из тыквы однородное пюре. Пока оставим, чтобы остыло до конца.

4. Займемся творожным слоем. В миске смешиваем творог, сахар, крахмал и яйца. Перебиваем все блендером в однородную массу.

5. К тыкве добавляем крахмал, цедру апельсина, яйца и сахар. Блендером все хорошо перемешиваем.

Смотрите на консистенцию, у меня тыквенная начинка получилось очень жидкая, а творожная очень густая, нам нужно, чтобы они были одинаковой консистенции, поэтому я добавила в творожную часть молока. Добавлять нужно по чуть-чуть, постепенно доводя до нужного состояния. Готовый вариант похож на сметану.

6. Круглую форму застилаем пергаментом, чтобы он лучше держался, можно смазать форму маслом. Пергамент смажьте подсолнечным маслом, иначе пирог будет не достать.

7. Тесто выкладываем по очереди, сначала творожное, 1-2 ложки в центр, затем тыквенное, в центр предыдущего, тоже 1-2 ложки.

Таким образом выкладываем всю начинку.

Получатся разноцветные окружности. Если хотите, можно сделать узор шпажкой, ведя ее от центра к краям.

8. Ставим пирог в духовку при 170⁰ на 45-50 минут, в зависимости от того, как работает ваша духовка, время выпечки может немного увеличиться или уменьшиться.

Когда достанете пирог, дайте ему немного остыть, перед тем, как достать из формы.

Все готово, приятного аппетита!