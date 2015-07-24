Печенье с кунжутом

Хрустящее и рассыпчатое кунжутное печенье! Легко и быстро делается, еще быстрее исчезает с тарелки. Если любите кунжут – сразу берите двойную норму продуктов, нам пришлось печь вторую партию печенек, как только доели последние крошки от первой.

Пробуйте!

Кунжутное печенье

Понадобится (22-24 шт.) Яйцо (только белок) – 1 шт.; Сахар – 2 ст. ложки с горкой (ок. 30 гр.); Масло сливочное – 1/8 часть пачки (ок. 22 гр.); Крахмал – 1 ст. л. с большой горкой (ок. 12-13 гр.); Мука – 1 ст. л. с большой горкой (25 гр.); Кунжут – 100 гр.;

* Кунжут предварительно просушите - поджарьте на среднем огне на сухой сковороде (без масла), до легкого изменения цвета. Помешивайте почаще, особенно у самого дна. Когда зернышки станут желтоватыми, чуть золотистыми и появится приятный аромат жареного кунжута – готово. Остудите.

* Отделите белок (желток не понадобится), венчиком взбейте его до легкой пенки, это быстро. Добавьте сахар и взбивайте до полного его растворения, белковая пена станет плотнее и пузырьки мельче.

* Сливочное масло растопите или просто разогрейте до мягкого-текучего состояния, добавьте в белки и перемешайте до равномерного соединения масла с белковой пеной.

* Всыпьте поочередно крахмал и муку, размешивая до однородности.

* Добавьте кунжут и легко перемешайте. Получилось густое липкое тесто.

* Разогрейте духовку до 180 градусов.

* Застелите противень бумагой для выпечки, выкладывайте тесто небольшими порциями (примерно с крупную черешню) и размазывайте тонким слоем. Честно говоря, это не самый быстрый этап, я размазывала ложкой, слегка смоченной водой. На четвертой «кучке» я приноровилась и дело пошло быстрее.

Пробовала размазывать силиконовым шпателем (не очень), деревянной лопаткой (хорошо), вилкой (неплохо), раскатывать через второй слой бумаги (можно, но немного липнет) и через силиконовый коврик (сильнее прилипает). Можно раскатать-размазать сразу большой круг и лопаткой разделить на секторы, получится треугольное печенье. Попробуйте так и эдак. Если кто придумает легкий способ – обязательно напишите!!!

* Ставьте в разогретую духовку и пеките 8-10 минут, до золотистого цвета печенья. Снимается с бумаги легко, при остывании становится хрупким. Во влажном помещении может эту хрупкость потерять, можно попробовать хранить в банке с крышкой. Я еще не пробовала, съели.

Варите кофе, ставьте чайник, наслаждайтесь!

Приятного аппетита!