Блиц-рецепт! Для приготовления слоёных сердечек с семечками нужна упаковка готового слоеного теста и пачка козинаков.

Раз-два-три - вкусные эффектные слойки готовы, и никто не устал!

Слойки с семечками

Понадобится (на 4 шт.): Слоеное бездрожжевое тесто – 1 уп. (500 гр.); Козинаки подсолнечные – 1 уп. (150 гр.); Вода – ¼ стакана.

* Разморозьте тесто по инструкции на упаковке, разверните и немного раскатайте пласт. Приготовьте формочку-выемку в виде сердца или вырежьте шаблон из бумаги. Нужны одинаковые сердечки, по шаблону вырезать будет удобно. Чем меньше сердечко, тем больше слоек получится из одной упаковки теста, регулируйте размер по желанию. Для ориентира: если раскатать рулон теста до 50*25 см., получится 4 большие слойки (15 см. шириной) или шесть поменьше (10-11 см).

* Включайте на разогрев духовку (до 220 градусов). Козинаки разломайте на небольшие кусочки. Вырежьте сердечки. Одна половина сердечек – «донышки», вторая половина – «крышечки» будущих слоек. В «крышечках» нужно вырезать маленькие отверстия, у меня нашлась маленькая формочка для печенья в виде сердечка, можно сделать цветочек, кружочек, листочек – что хотите, главное – небольшого размера.

* На «донышко» кладите начинку – кусочки козинаков, закрывайте «крышечкой», края хорошо прижмите вилкой. В отверстие «крышечки» влейте две чайные ложки воды или молока.

* Ставьте слойки-сердечки в разогретую до 220 градусов духовку и пеките 15-20 минут, слойки поднимутся и станут золотистыми.

* Получились пышные хрустящие слойки, а внутри сладкая, чуть влажная начинка - семечки с карамельным вкусом.

* Можно посыпать готовые слойки сахарной пудрой, но это не обязательно: на мой вкус, вышло оптимальное сочетание несладкого теста и умеренно сладкой начинки.

* Я думаю, что с начинкой можно экспериментировать – взять козинаки из других семечек, козинаки с орехами, вообще не козинаки, а просто семечки – тогда их нужно слегка поджарить, смешать с коричневым сахаром или карамелью, но я пока не пробовала. Нам очень понравились именно такие слойки, и я хочу поблагодарить за них нашу ю-маму Frisco, которая сказала: «Нужны вкусные слойки с семечками, придумайте рецепт». Спасибо за идею!

Если у вас тоже есть какие-то идеи блюд - присылайте их сюда, в комментарии к статье. Или в личную почту автору.

Желаю всем счастливого дня Валентина!

Приятного аппетита!