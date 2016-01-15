Недавно открыла для себя домашний хлеб на рассоле. Первый раз делала из интереса: что получится? Крекеры на рассоле знаю, кексы на рассоле пробовала, горчицу домашнюю делала, но хлеб?.. Эксперимент оказался успешным: хлеб ароматный, пышный, мякиш эластичный, с крупными порами. Корочка у булки тонкая, хрустящая, но не грубая.

Я пекла этот хлеб на огуречном рассоле (маринаде), на огуречном и помидорном, добавляла перечно-томатный соус, пару ложек баварской горчицы с цельными зернышками, сушеный чеснок, пряные травы (кавказские и прованские) – каждый раз удачно. Хороший столовый хлеб, рекомендую!

Домашний хлеб на рассоле

Из этого количества продуктов получается 2 булки. Понадобится: Рассол (огуречный, помидорный, смесь того и другого) – 500 мл.; Соль, сахар – по 1 ч. л.; Мука пшеничная – 700 гр.; Дрожжи сухие «мгновенные» (инстант) – 10 гр.; или свежие – 25 гр.; Масло растительное – 3 ст. л.; Пряные травы, сухой чеснок - по вкусу;

* Рассол (маринад) можно взять от огурцов, помидоров или смесь. Если рассола мало, добавьте воды до нужного объема. Слегка подогрейте и растворите в нем соль и сахар. Количество соли/сахара регулируйте, ориентируясь на то, насколько рассол соленый. Должно быть достаточно крепко посолено, чтобы хлеб не вышел пресным. Я добавляю по полной чайной ложке соли и сахара.

* Муку отмерьте и смешайте с травами и сухими дрожжами (свежие дрожжи растворите в рассоле). Всыпьте муку в жидкость и замесите тесто. В начале замеса добавьте три ложки растительного масла.

* Замешивать можно в комбайне, насадкой-крюками, или в хлебопечке на режиме «тесто», или просто руками – сначала тесто будет «рваным», неоднородным, но постепенно превратится в эластичное, мягкое и нелипнущее к рукам.

* Накройте миску влажным полотенцем и оставьте в теплом месте для подъема. Я поставила тесто в духовку, предварительно разогретую до 35 градусов. Минут через 40 нужно обмять тесто, и оставить еще на час. Времени понадобится больше, если в кухне прохладно.

* Подошедшее тесто выкладывайте на стол, разделите на две части. Я пеку в прямоугольной форме, если хочу хлеб «кирпичиком», или в круглой, диаметром 22 см, для круглого «каравайчика». Чтобы булка получилось красивой формы, нужно правильно сформовать тесто. Скалкой или руками сделайте прямоугольник и сверните рулетом. Немного закрепите шов, концы рулета подтяните и подогните к шву, тоже немного защипайте-закрепите. Положите в прямоугольную форму швом вниз. Для круглой булки тесту придайте форму квадрата, сверните его в три раза, и получившийся прямоугольник еще втрое. Закрепите край теста, переверните швом вниз и слегка покатайте между ладонями, округлите тесто, чтобы получился колобок.

* Накройте формы с тестом и оставьте для окончательной расстойки. Когда тесто увеличится вдвое, можно печь. Я делаю сверху на надрезы острым ножом, и булка красиво «раскрывается» при выпечке.

* Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180-190 градусов, примерно 35 минут. Готовый хлеб заверните в полотенце и остудите. Остывший и «отдохнувший» хлеб легко режется, мякиш не мнется, корка тонкая, хрустящая, и меньше крошится.

* Нам нравится этот хлеб, его вкусно есть и весело готовить! Хлеб мягкий и ароматный, мякиш с красивыми порами, а корочка тонкая.

Приятного аппетита!