миссис Пампкин
Выпечка

Киш с брокколи и цветной капустой

Пирог в форме елочки с забавным названием «Киш» — хрустящее тесто и нежные овощи в сливочной заливке!

Большая рождественская елка была увешана множеством

золотых и серебряных яблок. Засахаренный миндаль,

красочные конфеты и другие чудные сласти

 свисали с каждой ветки, будто бутоны или цветы.

«Щелкунчик и мышиный король»

 

Ёлка – это не только три кубометра ценой древесины :),   куча иголок после праздника  или место для размещения сосулек и шаров. Ёлка – это новогоднее настроение!

 

Немного истории. Обычай ставить в домах ёлку на Новый год появился в России благодаря Петру Первому.  Он приказал перенести начало года с 1 сентября на 1-е января 1700 г. и повелел в этот день украсить дома «сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветвями, по образцам, выставленным в Гостином дворе. Обычай приживался с трудом. Еще в начале XIX века елки ставились только в домах петербургских немцев. Повсеместным украшением елка в России стала только в конце XIX столетия.

Теперь без неё и Новый год – не новый год! Богато украшенная, ёлка дарит нам ощущение праздника. Её густой хвойный запах  вызывает в душе теплые воспоминания детства.  Когда её наряжаешь, мягчеет сердце, на лице появляется рассеяно-мечтательное выражение, на губах – легкая улыбка… и ты медленно, плавно плывешь в Новогодние праздники. 

Правильного новогоднего настроения много не бывает!  Пусть все в доме дышит праздником!  Давайте превратим  простой  пирог в «новогоднюю ёлку». Такая ёлочка на праздничном столе  обязательно вызовет у вас улыбку и удивит  ваших гостей!  

 

«Елочка» (Киш с брокколи и цветной капустой)

Хрустящее тесто и нежные овощи в сливочной заливке!

 

Время на подготовку – 20 минут, на выпекание –  ок. 45 минут.

 

Понадобится:

  • Сметана – 200 гр.;
  • Маргарин – 200 гр.;
  • Яйца – 2-3 шт.;
  • Мука – 2-3 стакана;
  • Капуста – брокколи и цветная – по 1  пакету;
  • Сливки 20-23% -  примерно 150-200 мл.
  • Сыр – 150 гр.;
  • Соль, перец.

В данном случае форма важнее содержания :). Поэтому начинку спокойно можно заменить на:  а). курица+грибы; б). сыр+бекон; в). шпинат+бекон; г). лосось+сыр+шпинат; д). зеленый горошек+бекон;  е). помидоры+ветчина - выбирайте и комбинируйте  по своему вкусу. Тем и хорош этот  вид пирогов, что начинкой может быть что угодно, главное – залить его сливочно-яичной смесью.  Да и тесто может быть не только пресным, но и песочным. В принципе, даже слоеным – только ему форму елочки придать сложнее… :)

 

1. Капусту надо заранее разморозить, слить воду, которая при разморозке может образоваться  (можно положить в дуршлаг, пусть размораживается и сразу отцеживается).

2. Замешиваем пресное сдобное тесто – оно хорошо держит форму.  Маргарин (не растапливать, наоборот, прохладный такой, твердоватый) смешать со сметаной, положить яйцо, щепотку соли и хорошенечко вымесить. Всыпать муку и еще раз вымесить. Должно получиться  средней крепости тесто, пластичное, к рукам не липнет, не растекается, но и не чересчур тугое.  Про муку: у меня ушло немногим больше двух стаканов. Это зависит от размера яйца и густоты сметаны, поэтому подсыпайте понемногу, месите, и если надо, добавьте еще.  Можно сделать тесто и  в комбайне (ножами) – порубить маргарин со сметаной и яйцом, добавить муку и еще помешать, до образования теста. Готовое тесто заверните в пленку и поставьте в холодильник минут на 20-30.

3. Пока тесто мерзнет :), подготовим начинку. Капусту надо разделить на соцветия примерно одинакового размера.   Если все еще сильно мокрая, то слегка отжать. Если не обсушить, то промокнет донышко пирога.

4. Заливка такая: сыр, яйцо, сливки. Сыр натереть на средней  терке. Перемешать с яйцом (если яйца мелкие, положите два, крепче скрепится начинка). Посолить и поперчить немного. Добавить сливки и размешать.

5. Включить духовку, пусть греется :).  Охлажденное тесто раскатать в пласт на бумаге для выпечки (легче снимать-перекладывать потом). Раскатывать с одной стороны пошире, с другой поуже,  и нарисовать-наметить  контур ёлочки.

Вырезаем по контуру, можно ножом, а можно кухонными ножницами – прекрасно режется! :) 

Края теста («ёлочки») поднять, сформировать бортики.  Прямо так, пальцами, приминая на уголках, как из пластилина лепили когда-то :).  Можно сделать бортики из обрезков теста – раскатать жгутик и налеплять его по контуру. Мне показалось, что с обрезками больше мороки,  поэтому из них дочь лепила печенюшки :)

 

6. По контуру ёлочки снаружи проложила жгутики из фольги. Поддержка для краешка-бортика,  чтоб не распрямились края в духовке, и начинка не вытекла.  Оказалось, не зря :).

7. Укладываем капусту в произвольном порядке и заливаем сверху сливочно-яичной заливкой. У меня осталось примерно четверть от каждого пакетика – бортики невысокие сделала почему-то…

8. Выпекать при температуре 200 градусов на среднем уровне минут 40. Пирог должен зарумяниться сверху, заливка затвердеть, а капуста стать мягкой.  У меня духовка с сильным нижним жаром, поэтому я пекла на верхнем уровне при температуре 220 (деление на термометре: 4), а вниз поставила миску с водой. Если у вас духовка сверху печет сильнее, то можно сначала  подпечь корж до полуготовности, а потом поставить допекаться с начинкой в середину или вниз духовки до зарумянивания верха.  Тогда пирог пропечется равномернее и не будет мокрым дно. Также имеет смысл проверить капусту на готовность  :)  - проткнуть зубочисткой в толстом месте (ножка). Если мягко – капуста  готова. В общем, ориентируйтесь на свою духовку, время выпечки может измениться.

9. Вынимаем, украшаем! Сверху посыпан мелко нарезанный укроп – имитация иголочек -  два небольших пучка.  Звезда из редиски,  шарики – клюковки (а можно сделать желтые шарики – кукурузинки, или зеленые – горошинки). Серпантин - из лимонной цедры (редиски, перчика), срезав кожицу аккуратно по кругу  овощечисткой.

 

 

Вот и все. С Новым Годом!

Приятного аппетита!

 

