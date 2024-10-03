Если будете делать фонарь из тыквы на Хеллоуин, часть мякоти обязательно отложите для приготовления маленьких булочек – «тыквочек». Корзинка таких «тематических» булочек украсит ваш стол. Внутри «тыковки» нежный, пышный, золотисто-медовый мякиш, снаружи - румяная и хрустящая корочка.

Если вы этот праздник не признаете, булки все равно испеките! Они вкусные, яркие и настроение поднимают.

Из этого же теста можно сделать более сладкую выпечку - плюшки с сахаром и корицей, с пряной масалой или с сахарно-ореховой начинкой.

Булочки "тыковки"

Понадобится (на 20 штук): Тыква (пюре) – 200 гр.; Молоко – 200 мл.; Яйца – 3 шт. (в тесто - 1 целое и 1 желток, для обмазки – 1 желток); Масло сливочное – 50 гр.; Масло растительное – 50 мл.; Мука – 550 гр. (+50 гр., если тыква сочная и пюре жидкое, текучее); Соль - 1 чайная ложка; Сахар – 3-4 стол. ложки; Дрожжи – 1 пакетик 11 гр.

* Сначала готовим тыквенное пюре. Тыкву нужно очистить, нарезать кусочками и запечь в духовке, накрыв фольгой (или сварить в пароварке, или в микроволновке). Тыква должна стать полностью мягкой, легко раздавливаться вилкой. Блендером сделайте из неё пюре, отмерьте 200 граммов.

* Делаем тесто. Я замешивала в хлебопечке на режиме «тесто», это очень удобно. Можно использовать для замеса кухонный комбайн с насадкой «крюки» для теста, или замесить руками – дрожжевое тесто любит тепло рук, выходит пышным и вкусным! В хлебопечку загрузите продукты по инструкции к вашей печке, у меня сначала идут все жидкие компоненты, затем мука, сыпучие продукты, и сверху дрожжи.

* При ручном замесе соедините тыквенное пюре, теплое (не горячее!) молоко, соль и сахар, добавьте целое яйцо и желток. Растопите сливочное масло и смешайте с растительным. Отмерьте и просейте муку, добавьте дрожжи, перемешайте хорошенько. Замесите тесто, в конце замеса добавьте масло и еще раз вымесите. Именно во время замеса тесто становится эластичным, перестает размазываться и липнуть к рукам, поэтому не торопитесь добавлять муку, лучше еще немного помните-помесите его. От избытка муки выпечка станет жесткой.

* Получилось мягкое, нелипкое тесто красивого желтого цвета. Накройте миску с тестом полотенцем и крышкой и поставьте в теплое место на час-полтора для подъема. Когда тесто увеличится в объеме примерно вдвое, можно стряпать булочки.

* Выложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность – стол или разделочную доску, и разделите на кусочки размером с маленькое яблоко. Сделайте шарики.

Чтобы шарики держали форму и не расплывались, слегка приплюсните кусочек теста и заверните края к центру, плотно защипывая. Похоже на то, как делаете круглый пирожок с начинкой. Переверните шарик вниз защипами и прокатайте в ладонях, выравнивая форму.

* Ножницами или ножом на боках шариков сделайте неглубокие надрезы, во время выпечки они раскроются и будут напоминать «ребра» тыквы. Серединку булочки вдавите рукояткой скалки, вставьте «черенок» тыквы. Я использовала палочки корицы, пришлось их немного поломать.

* Смажьте булочки желтком (1 желток+2 ст.л. воды, размешать) и дайте постоять перед выпечкой минут 10. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке минут 10. После выпечки дайте булочкам «отдохнуть» под полотенцем, чтобы они стали мягче.

* Тыквочки получились пышные, румяные, с хрустящей корочкой и мякишем золотисто-медового цвета. Как настоящие! А еще из этого теста можно приготовить булочки-улитки с корицей или с коричневым сахаром и дроблеными орехами. Попробуйте! Очень вкусно.

Приятного аппетита!