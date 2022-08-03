Домашний хлеб-гармошка с начинкой. Для пикника и не только!

По этому рецепту мы будем печь не совсем хлеб, это, скорее, пирог, но будем использовать форму для выпечки хлеба. Попробуйте, он у вас обязательно получится! Тесто сделаем дрожжевое, и приготовим хлеб сразу с начинкой.

Интересный и удобный вариант для завтрака, перекуса или пикника. Такой хлеб не нужно резать ножом, можно разломить его на отдельные бутерброды и сразу есть.

Пирог-гармошка с начинкой

Ингредиенты:

- молоко 70 мл;

- сухие дрожжи 1 ч. л.;

- сахар 1 ч. л.;

- яйца 2 шт.;

- сметана 70 г;

- разрыхлитель 1 ч. л.;

- мука 350 г;

- соль 1 ч. л.;

- сливочное масло 60 г;

Для начинки:

- сыр в нарезке 8 кусков;

- колбаса в нарезке 8 кусков;

Для украшения:

- семена кунжута, подсолнечника.

Приготовление:

1. Делаем тесто. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника.

В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте в теплом месте до появления на опаре шапочки из пены, это займет около 10 минут.

2. В большой миске смешиваем опару и яйца, затем добавляем сметану и разрыхлитель.

3. Просейте в миску муку и добавьте соль. Замесите тесто, постепенно добавляя масло. Вымешивайте 7-10 минут, тесто не должно липнуть к рукам.

4. Оставьте тесто в теплом месте, накройте его полотенцем, чтобы не заветрилось. Через 40 минут обомните и оставьте еще на полчаса.

5. Делим тесто на 8 равных частей и раскатываем каждую часть в длинный прямоугольник, примерно 10×25 см.

6. На одну половину кладем сыр и колбасу, накрываем второй половиной. Форму застилаем пергаментом и немного смазываем маслом. Можно добавить любую начинку, сыр и овощи, например, или изюм с курагой, но важно, чтобы начинка была сухой, чтобы хлеб пропекся.

7. Выкладываем наши заготовки гармошкой и оставляем в теплом месте на полчаса на расстойку. Это займет от 10 минут - зависит от того, насколько тесту будет тепло.

8. Смазываем желтком, посыпаем семечками и отправляем в духовку, разогретую до 180⁰, на 40 минут.

Если хлеб быстро румянится, накройте его фольгой.

Все готово, приятного аппетита!