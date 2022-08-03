Домашний хлеб-гармошка с начинкой. Для пикника и не только!
По этому рецепту мы будем печь не совсем хлеб, это, скорее, пирог, но будем использовать форму для выпечки хлеба. Попробуйте, он у вас обязательно получится! Тесто сделаем дрожжевое, и приготовим хлеб сразу с начинкой.
Интересный и удобный вариант для завтрака, перекуса или пикника. Такой хлеб не нужно резать ножом, можно разломить его на отдельные бутерброды и сразу есть.
Пирог-гармошка с начинкой
|
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Делаем тесто. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника.
В теплое молоко добавьте дрожжи и сахар, перемешайте и оставьте в теплом месте до появления на опаре шапочки из пены, это займет около 10 минут.
2. В большой миске смешиваем опару и яйца, затем добавляем сметану и разрыхлитель.
3. Просейте в миску муку и добавьте соль. Замесите тесто, постепенно добавляя масло. Вымешивайте 7-10 минут, тесто не должно липнуть к рукам.
4. Оставьте тесто в теплом месте, накройте его полотенцем, чтобы не заветрилось. Через 40 минут обомните и оставьте еще на полчаса.
5. Делим тесто на 8 равных частей и раскатываем каждую часть в длинный прямоугольник, примерно 10×25 см.
6. На одну половину кладем сыр и колбасу, накрываем второй половиной. Форму застилаем пергаментом и немного смазываем маслом. Можно добавить любую начинку, сыр и овощи, например, или изюм с курагой, но важно, чтобы начинка была сухой, чтобы хлеб пропекся.
7. Выкладываем наши заготовки гармошкой и оставляем в теплом месте на полчаса на расстойку. Это займет от 10 минут - зависит от того, насколько тесту будет тепло.
8. Смазываем желтком, посыпаем семечками и отправляем в духовку, разогретую до 180⁰, на 40 минут.
Если хлеб быстро румянится, накройте его фольгой.
Все готово, приятного аппетита!