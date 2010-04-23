Венский яблочный штрудель

Традиционный яблочный штрудель (Apfelstrudel), безусловно, самый известный десерт венской кухни. Его знают и любят вот уже пять веков, а может, и дольше – первое письменное упоминание штруделя датируется 16 веком. Штрудель принято подавать теплым, с ягодным или ванильным соусом или взбитыми сливками. Тонкая хрустящая корочка, посыпанная белоснежной сахарной пудрой, много сочной ароматной начинки и нежный сливочный соус – ну кто ж тут останется равнодушным?

Готовить штрудель не сложнее, чем большинство тортов, пирогов или рулетов, самое главное – тонко растянуть тесто. Вот из-за теста многие хозяйки и не берутся за эту выпечку, опасаясь трудностей, непонятностей и возможных неудач.

На самом деле, тут нет никаких сложностей, тесто растягивается как будто по волшебству, само собой, под собственным весом. Только немного аккуратности надо, и время на растягивание, ну, а замешивается тесто практически как пельменное.

Продукты на два штруделя длиной около 40 см каждый.

Мука – 250 гр.;

Вода – 120 мл. (полстакана);

Желток – 1 шт.;

Масло растительное – 3 ст. л.;

Лимонный сок – 1 ст. л.;

Соль – щепотка;

Хлеб белый или батон – примерно треть батона;

Сливочное масло – 4 ст. л.;

Сахар – 2 ст. л.;

Яблоки кисло-сладкие – 1 кг. – 1,2 кг.;

Изюм, лучше светлый – 100 гр. (полстакана);

Лимон – цедра с половины лимона;

Сахар коричневый – по вкусу, в зависимости от сладости яблок (прим. треть-четверть стакана). Можно заменить обычным сахаром.

Корица – 1 ч.л.;

Сливочное масло для смазывания штруделя – 4 ст.л.;

Сахарная пудра для посыпки готового штруделя.

Стакан объемом 250 мл.

Примечание. Из этого количества продуктов получится два штруделя, длиной примерно 40-45 см, в зависимости от толщины рулета.

Тесто

Если есть весы – муку лучше взвесить. В мой мерный стакан объемом 250 мл. входит 140 гр. муки (без горки и не приминать), я положила, соответственно, 1 ¾ стакана.

Из всех компонентов замешиваю тесто – можно вымесить руками, можно с помощью техники. Я делаю в комбайне, насадкой-крюками для теста.

Все ингредиенты складываю в чашу, и включаю на 10 минут. Довольно быстро получается «колобок», и оставшееся время он крутится-мнется в комбайне - так и надо, для того чтоб тесто приобрело эластичность и упругость.

Можно вымешивать руками, тогда мните его до полного «неприлипания». Тесто получается средней плотности, легко проминается пальцами, на ощупь – как мочка уха. Мне еще встречалось выражение «мягкое, как грудь молодой девушки».

Готовое тесто надо хорошо смазать растительным маслом, завернуть в пищевую пленку и отложить в сторону, отдохнуть – на час, или больше. За это время клейковина муки набухнет, тесто станет прочнее и его будет проще раскатать-растянуть тоненько.

Можно вообще заранее приготовить тесто, с вечера, например, и на ночь в холодильник убрать – а утром достать и печь, только пусть перед раскатыванием отогреется часок.

Крошки для начинки

Хлеб или батон раскрошите руками или натрите на терке. Крошек понадобится примерно 2/3 стакана. В сковородке распускаю сливочное масло, и, помешивая, жарю крошки с сахаром – как стали душистые, румяные да хрустящие, готово. Пусть остывают.

Начинка

Изюм хорошо промойте и переберите, чтобы убрать веточки/хвостики, если хотите – можно его на полчаса-час замочить в коньяке. При выпечке алкоголь выпарится, а букет останется и усилит и без того волшебный аромат свежеиспеченного штруделя. С лимона теркой снимите цедру – желтый слой кожуры, и немного разомните-разотрите со столовой ложкой сахара, так получится ароматнее.

Яблоки чищу, режу на четвертинки и убираю серединку с семечками. Если яблоки крупные, четвертинки разрезаю еще пополам, и теперь уже шинкую пластинками толщиной примерно 3 мм.

Соедините яблоки, изюм, лимонную цедру с сахаром, корицу и коричневый сахар. Количество сахара зависит от сладости яблок, да еще изюм сладкий – пробуйте, и добавляйте по вкусу. Я люблю, чтоб с небольшой кислинкой было.

Ну, вот он, ответственный и самый увлекательный этап. Если вы разделите тесто пополам, будет два штруделя. Если раскатаете целиком весь кусок – будет один, свернутый подковкой. В мою духовку входит только второй вариант.

Итак, на столе разложите большое кухонное полотенце или скатерть, посыпьте мукой и рукой эту муку разровняйте-разгладьте немного. Сначала скалкой тесто раскатывайте, старайтесь прямоугольную форму придать. Когда большой прямоугольник получится, скалку в сторону, и подсовывайте под тесто руки – и тыльной стороной кистей, навесу, растягивайте. Можно взять за края, потянуть – под собственным весом тесто хорошо тянется. Само тянется, никаких особых приемов, только плавность движений и аккуратность, чтоб не проткнуть ногтем дыру.

Когда пласт теста станет большим, на весу тянуть будет неудобно. Разложите его снова на скатерти и тяните дальше – ладошки под него тихонько подсуньте, и нежно поглаживайте, с нижней стороны, от средины к краю.

Чем тоньше тесто, тем оно легче растягивается. Наконец, тесто стало тонким, как калька или папиросная бумага, и через него отчетливо виден рисунок на полотенце. Ура, получилось! Края обычно более толстые, их обрежьте ножом или ножницами.

Включите духовку заранее, чтобы разогрелась – печь будем при 190-200 градусах.

Можно выкладывать начинку. Сначала хлебные крошки – они впитают сок яблок и не дадут размокнуть штруделю. Выкладывайте их на половину или 2/3 площади теста – как минимум треть нужно оставить свободной, для того, чтобы обернуть рулет. Этот свободный край теста, без начинки, обильно смажьте растопленным сливочным маслом.

На сухарики – яблочную начинку, более-менее равномерно, с боков по 2-3 см. оставьте свободными.

Заверните на яблоки боковые края.

Теперь, приподнимая край полотенца, движением «от себя» скатайте плотный рулет. При помощи все того же полотенца (не руками, тесто может порваться!) переложите-перекатите штрудель на противень, край теста должен оказаться снизу.

Смажьте штрудель растопленным маслом и выпекайте до золотисто-румяного цвета, примерно 40 минут. Во время выпечки один-два раза смажьте его маслом, и еще раз – сразу, как достанете из духовки. Посыпьте сахарной пудрой.

Подавайте теплым, с шариком пломбира, взбитыми сливками или ванильным соусом.