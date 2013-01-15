В субботу обнаружила в холодильнике большое количество лимонов. Покумекав так и этак, решила испечь лимонник – «сладкого» после праздников я, кажется, ни кусочка в себя впихнуть не смогу, а лимонник… он кисленький, слегка горьковатый, пахнет свежо и остро… Рассыпчатое тесто, сочная начинка - представила себе кусочек, и думаю – надо печь!

Такой пирог любила моя бабушка, вот по бабушкиному рецепту я и приготовлю, тем более что все необходимые продукты в холодильнике есть – это очень простой, недорогой и доступный пирог. Присоединяйтесь!

Бабушкин лимонник

Понадобится:

Масло сливочное – 150 гр.;

Сметана – 200 гр.;

Мука – 2 стакана (по 250 мл.) + мука для раскатывания теста.

Соль – щепотка;

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Начинка:

Лимон – 2-3 шт.;

Сахар – ¾ стакана или больше;

Крахмал – 2 ст.л.;

· Тесто приготовить просто, начинку – еще проще. Для теста нужно натереть на терке масло, добавить сметану и муку, заранее смешанную с разрыхлителем и солью, и хорошо вымесить, до однородности. Муку добавляю в два приема, сначала один стакан, и замешиваю ложкой, потом второй стакан, и уже вымешиваю руками.

(Можно порубить в комбайне масло с мукой в крошку, затем добавить сметану и замесить тесто. Можно вообще растопить масло, и замешивать его со сметаной, потом с мукой. Структура теста в обоих случаях будет немного отличаться, но все равно получается вкусно.)

· Получается мягкое тесто, почти не липнущее к рукам. Вы можете добавить муки, если тесто прилипает или слишком жидкое, но немного. Скатываю тесто в шар и убираю минут на 20 в холодильник или другое холодное место.

· В это время готовлю начинку. Два больших лимона или три поменьше нужно хорошо вымыть щеткой и окатить кипятком – они понадобятся вместе с кожурой. Режу на кусочки и выбираю все косточки.

· Затем лимоны нужно прокрутить в мясорубке – и половина дела сделана. Добавляю к лимонам сахар и крахмал, хорошо размешиваю – начинка готова.

· По поводу сахара: я обычно насыпаю полстакана, а потом пробую и добавляю ложками. Все время уходит разное количество, в зависимости от того, насколько кислые лимоны, ну и может еще от настроения. Учитывайте, что в тесте сахара нет вообще, и регулируйте сладость начинки на свой вкус.

· Зачем крахмал? Начинка из лимонов довольно жидкая, и во время выпечки норовит вытечь и пригореть, крахмал сделает её немного гуще, будет удобнее печь, резать пирог, да и есть тоже.

· Включаем духовку на разогрев на 180-190 градусов. Достаем тесто из холодильника, делим на две части – примерно ¾ и ¼. Большую часть раскатываю в круг, диаметром больше той формы, в которой буду печь. Это необходимо, чтобы хорошо загнуть тесто на пирог и не дать начинке ни одного шанса вытечь.

· Вторую часть теста раскатайте и нарежьте полосками шириной примерно в сантиметр – для решетки-плетенки поверх начинки. Такие плетенки служат не только украшением, но и дополнительно удерживают текучую начинку.

· Выкладываю тесто в форму, выливаю и разравниваю начинку, сверху крест-накрест кладу полоски теста и заворачиваю свободные края теста на пирог, слегка защипывая. Все, отправляйте в духовку на 30-40 мнут. Верх должен зарумяниться, начинка будет казаться жидковатой – она станет плотнее, когда пирог остынет.