Наверняка вы знаете, или пробовали, или даже сами пекли такую штуку – поповеры. Смешное название, да, и рождает разные забавные созвучия-ассоциации. Происходят же «поповеры» от английского «pop over», это что-то вроде "внезапно над, высовывать, выпрыгивать, поверх": булочки в процессе выпечки за короткое время вырастают, поднимая макушки над краем формочек, действительно будто выпрыгивают. И ударение, как вы уже догадались, на «о» - «попОверы».

Чем же хороши поповеры? Поповеры – это пустотелые, неправильной формы булочки, немного напоминающие заварные – с легким яичным вкусом, влажные внутри и хрустящие снаружи. Их можно начинить, как и заварные булочки-профитроли, чем угодно, или не наполнять ничем – а просто взять и съесть, посыпав сахарной пудрой, как пончик. Или подать к супу-пюре, к бульону.

А самое главное – на приготовление теста уходит примерно три минуты, мука-молоко-яйца и щепотка соли, а дальше всё сделает духовка. И обязательно взгляните, как они пекутся! Я все еще удивляюсь, что простое жидкое тесто может вести себя удивительным образом, вылезая из формочки, как живое.

Однажды попробовав, вы захотите испечь их еще и еще, так давайте не будем откладывать приятное знакомство с поповерами!

Поповеры (popovers)

Понадобится (на 10 -12 штук):

Яйца – 3 шт.;

Мука – 1 стакан (240 мл.) с небольшой горкой;

Молоко – 1 стакан (240 мл.);

Соль – щепотка;

Масло сливочное – 40-50 гр.

Три нюанса, которые нужно учесть при выпечке popovers:

1. Хорошо разогреть духовку вместе с противнем/формочками, в которых будете выпекать - до 230-240 градусов.

2. Не открывать дверцу во время выпечки, чтобы не опали.

3. Есть в тот же день, вкуснее. Пока теплые и хрустящие. Или сразу – теплыми, или дать остыть и наполнить начинкой.

· Для теста нужно смешать в миске яйца с солью и половиной молока, всыпать сразу всю муку и хорошо размешать, до однородности. Теперь можно добавить оставшееся молоко и снова размешать – получится тесто, похожее на блинное, только чуть гуще. Этот способ замешивания – в два приема – позволяет избежать образования комочков в тесте. В принципе, уже можно печь, а если дать тесту немного постоять (хотя бы полчаса), то поповеры получатся более ровными, прочными и красивыми.

· Разогрейте духовку до 230-240 градусов. В формочки положите маленькие кусочки сливочного масла (полчайной ложки) или влейте по ½ чайной ложки растопленного. Поставьте формы в духовку, чтоб нагрелись, и растопилось масло (если положили кусочками). Разогретую форму выньте и быстро, чтоб не успела сильно остыть, наполните тестом наполовину. Чем больше теста, тем крупнее будут булочки. Наливать жидкое тесто удобно половником, большой разливательной ложкой, или из мерного стакана. Если духовка недостаточно хорошо разогрета, то могут и не подняться, или поднимутся мало. Подъем происходит за счет пара, который образуется благодаря большому содержанию влаги в тесте, разрыхлители и дрожжи не нужны.

· Верните противень в горячую духовку – будем выпекать сначала при температуре 230-240 градусов, примерно 15 минут (поповеры поднимутся и начнут румяниться), затем при температуре 180 градусов еще минут 10-15 (стенки поповеров подсохнут и окрепнут, булочки меньше опадут после выпечки).

· Готовые поповеры легко вынимаются (сами выскакивают!) из формочек. Часто в них уже есть отверстие, а если нет – надрежьте их ножницами или ножом-пилкой, только осторожно - изнутри выйдет пар. Осталось положить внутрь начинку и позвать всех к столу. Я сделала отверстие внизу каждого поповера, срезав донышко. Получилось два вида поповеров: сладкие, с сырным кремом и нектарином и закусочные – с начинкой из творожного сыра, зелени и свежего огурца.

А еще:

· Поповеры нейтральны на вкус, и сочетаются с разными начинками. Если планируется начинка несладкая, то можно добавить в тесто пряные травы, мускатный орех, немного тертого острого сыра.

· Тесто для поповеров можно приготовить вечером и поставить в холодильник, а испечь их утром, к завтраку.