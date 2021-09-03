Турецкий бурек — пирог-улитка с мясом и сыром
Изготавливается бурек (тур. böreğ) из слоёного или дрожжевого теста, бывает с творогом, мясом, фруктами или картошкой. Предлагаю приготовить самый простой рецепт такого сытного пирога-улитки.
Понадобится:
Слоеное бездрожжевое тесто – 1 упаковка 500 г
Приготовление:
1. Мелко нарезаем лук, обжариваем немного на сковородке (минут 7 будет достаточно).
2. Добавляем к луку фарш и специи. Тушим полученную смесь до готовности – до испарения влаги. В конце добавляем любую измельченную зелень.
3. Слоеное тесто нужно немного раскатать и нарезать на полоски шириной около 7 см. На каждую полоску кладем фарш и сверху натертый сыр.
4. Защипываем края и формируем трубочки.
5. На дно формы для запекания кладем пергаментную бумагу. Далее выкладываем заготовки улиткой. Смазываем верх желтком и посыпаем кунжутом.
6. Отправляем пирог в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Смотрите готовность по золотистому цвету.
Из указанного количества продуктов у меня получилось 2 небольших пирога. Если у вас большая емкость, то формируйте 1 пирог.
Красиво, вкусно, необычно!
Со слоеным тестом легко и приятно работать, с ним всегда получаются беспроигрышные идеи, как сладкие, так и соленые.
