Изготавливается бурек (тур. böreğ) из слоёного или дрожжевого теста, бывает с творогом, мясом, фруктами или картошкой. Предлагаю приготовить самый простой рецепт такого сытного пирога-улитки.

Понадобится: Слоеное бездрожжевое тесто – 1 упаковка 500 г

Лук – 1 шт.

Говяжий фарш – 500 г

Сыр Моцарелла – 200 г

Яичный желток – 1 шт.

Любимые специи (соль, перец черный и красный)

Зелень

Кунжут – 1 ст.л.

Приготовление:

1. Мелко нарезаем лук, обжариваем немного на сковородке (минут 7 будет достаточно).

2. Добавляем к луку фарш и специи. Тушим полученную смесь до готовности – до испарения влаги. В конце добавляем любую измельченную зелень.

3. Слоеное тесто нужно немного раскатать и нарезать на полоски шириной около 7 см. На каждую полоску кладем фарш и сверху натертый сыр.

4. Защипываем края и формируем трубочки.

5. На дно формы для запекания кладем пергаментную бумагу. Далее выкладываем заготовки улиткой. Смазываем верх желтком и посыпаем кунжутом.

6. Отправляем пирог в духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Смотрите готовность по золотистому цвету.

Из указанного количества продуктов у меня получилось 2 небольших пирога. Если у вас большая емкость, то формируйте 1 пирог.

Красиво, вкусно, необычно!

Со слоеным тестом легко и приятно работать, с ним всегда получаются беспроигрышные идеи, как сладкие, так и соленые.

