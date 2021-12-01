Быстро и просто. Заливной пирог с тунцом
Простой в приготовлении заливной пирог на кефире, с начинкой из тунца, отварных яиц и сыра. При всей его простоте пирог получается очень вкусным и сытным. Хорош и в тёплом, и в холодном виде. Подавать рыбный пирог можно как дополнение к первым блюдам. А вместе с салатом он послужит полноценным обедом.
Рецепт заливного пирога с тунцом
Понадобится:
Приготовление:
1. Отварите 2 яйца для начинки будущего пирога.
2. Пока варятся яйца, приготовим тесто: смешайте 2 яйца и кефир, добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешайте. Можно добавить соль по вкусу.
3. Для начинки измельчите вареные яйца кубиками. Разомните тунец вилкой и смешайте с яйцами. Добавьте по вкусу соль, перец, зелень (сухую или свежую) и натертый на мелкой терке сыр. Можно сыр и не добавлять.
4. Форму для выпечки нужно смазать маслом и вылить на дно половину теста. Сверху аккуратно нужно выложить всю начинку.
5. Затем начинку нужно покрыть оставшимся тестом. Следите, чтобы тесто распределилось равномерно.
6. Будем печь примерно 40-45 минут при 180 градусах. Готовность проверьте зубочисткой.
Приятного аппетита!
