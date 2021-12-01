Быстро и просто. Заливной пирог с тунцом

Простой в приготовлении заливной пирог на кефире, с начинкой из тунца, отварных яиц и сыра. При всей его простоте пирог получается очень вкусным и сытным. Хорош и в тёплом, и в холодном виде. Подавать рыбный пирог можно как дополнение к первым блюдам. А вместе с салатом он послужит полноценным обедом.

Рецепт заливного пирога с тунцом

Понадобится:

Кефир - 250 мл

Тунец в собственном соку - 250 г

Яйца - 4 шт.

Мука (можно рисовую) - 150 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Сыр - 40-50 г (по желанию)



Приготовление:

1. Отварите 2 яйца для начинки будущего пирога.

2. Пока варятся яйца, приготовим тесто: смешайте 2 яйца и кефир, добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Все хорошо перемешайте. Можно добавить соль по вкусу.

3. Для начинки измельчите вареные яйца кубиками. Разомните тунец вилкой и смешайте с яйцами. Добавьте по вкусу соль, перец, зелень (сухую или свежую) и натертый на мелкой терке сыр. Можно сыр и не добавлять.

4. Форму для выпечки нужно смазать маслом и вылить на дно половину теста. Сверху аккуратно нужно выложить всю начинку.

5. Затем начинку нужно покрыть оставшимся тестом. Следите, чтобы тесто распределилось равномерно.

6. Будем печь примерно 40-45 минут при 180 градусах. Готовность проверьте зубочисткой.

Приятного аппетита!

Кроме пирога, на нашем сайте есть ещё интересные рецепты с использованием консервированного тунца:

- три варианта салатов

- котлеты.