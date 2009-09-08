Рулет с мясом и фасолью
Добрый вечер мои дорогие! Скоро ужин угощайтесь! Быстрое, сытное и вкусное блюдо к вашему ужину!
Ингредиенты:
1 банка консервированной фасоли
1 банка консервированной кукурузы
1 луковица
1 зубчик чеснока
2 помидорки
2 яйца
0,5 кг фарша
0,5 кг слоенного теста
зелень, соль, перец по своему вкусу
1. Начинку (зелень, лук, чеснок, помидоры) шинкуем, все смешиваем с фаршем, туда же разбиваем яйца. Фарш хоть свежий, хоть самим накрутить, хоть готовый разморозить, главное чтоб мягкий был.
2. Разворачиваю тесто - делю на 2 части - у меня выходит хорошо пропеченные 2 рулета
3. Выкладываем фарш на тесто, заворачива в рулетики - выпекаем! Готовила при 180 градусах минут 40 при режиме верх-низ, и потом только верх еще минут 10-15.
Вообще все духовки сугубо индивидуальны, их надо знать в лицо Так что - будьте внимательны!
Верх можно смазать желтком, но перед тем, как доставать уже - минут за 5, а то может подгореть
Удачных экспериментов и приятного аппетита