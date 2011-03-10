Пирог с яблоками и вареньем на домашнем песочном тесте
Домашнее варенье – продукт ценный, и пропасть не должен! Давайте испечем пирог легко и быстро! Рецепт песочного теста пригодится вам и для другой выпечки, а в данном случае - сделаем вкуснейший, хрустящий и нежный пирог с яблоками!
Понадобится:
Тесто:
Масло – 150 гр.;
Сахар – 1/4 стакана;
Яйца – 2 шт.;
Молоко – 3 ст.л.;
Мука – 2,5 стакана;
Разрыхлитель – 1 ч. л.;
Соль – щепотка,
Начинка:
Яблоки кисло-сладкие – 2-3 шт.;
Густое варенье, джем или конфитюр – 1 стакан;
Яйца – 2 шт.;
Сметана – 200 гр.;
Крахмал – 1 ст.л.
Примечание: К яблокам можно добавить изюм, сушеную клюкву или вишню.
· Мягкое масло, сахар и яйца разотрите в миске до однородности, добавьте молоко, перемешайте. Муку, смешанную с разрыхлителем и солью, добавляйте порциями и замесите густое тесто.
· Для начинки смешайте варенье, яйца, сметану и крахмал. У меня абрикосовое варенье. Яблоки нужно очистить и нарезать кубиками или соломкой.
· На противень, покрытый пергаментом, выложите тесто. Сформируйте бортики. Разогрейте духовку до 180-190 градусов.
Выложите на тесто яблоки и изюм, залейте вареньево-сметанной смесью и выпекайте при температуре 190 градусов примерно 30 минут.
Тесто должно зарумяниться, а начинка-заливка стать плотной.
Приятного аппетита!
Видеоверсия рецепта: