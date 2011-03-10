Пирог с яблоками и вареньем на домашнем песочном тесте

Домашнее варенье – продукт ценный, и пропасть не должен! Давайте испечем пирог легко и быстро! Рецепт песочного теста пригодится вам и для другой выпечки, а в данном случае - сделаем вкуснейший, хрустящий и нежный пирог с яблоками!

Пирог с яблоками и вареньем

Понадобится:

Тесто:

Масло – 150 гр.;

Сахар – 1/4 стакана;

Яйца – 2 шт.;

Молоко – 3 ст.л.;

Мука – 2,5 стакана;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Соль – щепотка,

Начинка:

Яблоки кисло-сладкие – 2-3 шт.;

Густое варенье, джем или конфитюр – 1 стакан;

Яйца – 2 шт.;

Сметана – 200 гр.;

Крахмал – 1 ст.л.

Примечание: К яблокам можно добавить изюм, сушеную клюкву или вишню.

· Мягкое масло, сахар и яйца разотрите в миске до однородности, добавьте молоко, перемешайте. Муку, смешанную с разрыхлителем и солью, добавляйте порциями и замесите густое тесто.

· Для начинки смешайте варенье, яйца, сметану и крахмал. У меня абрикосовое варенье. Яблоки нужно очистить и нарезать кубиками или соломкой.

· На противень, покрытый пергаментом, выложите тесто. Сформируйте бортики. Разогрейте духовку до 180-190 градусов.

Выложите на тесто яблоки и изюм, залейте вареньево-сметанной смесью и выпекайте при температуре 190 градусов примерно 30 минут.

Тесто должно зарумяниться, а начинка-заливка стать плотной.

Приятного аппетита!

Видеоверсия рецепта: