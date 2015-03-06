В копилочку постных рецептов - капустные булочки. Не пирожки, а именно булочки, и капуста добавляется прямо в тесто. Очень интересные получаются булки: капуста в них почти незаметна, а запах – как у пирогов с начинкой, и вкусно, румяно, пышно, мягко, корочка хрустящая. Такие булочки можно и с супом, и просто так, и не только в пост. Пробуйте! Интересно, многие ли догадаются, что внутри?

Постные капустные булочки

Понадобится: Вода - 300 мл; Мука – 550-600 гр.; Соль (в тесто) - 1 чайная ложка; Сахар – 1 чайная ложка; Лук репчатый – 1-2 шт.; Масло растительное – 1/3 стакана; Капуста белокочанная – 300 гр.; Сухие дрожжи - 7 гр.; Соль (для капусты) – по вкусу.

* Капусту для булочек нужно мелко-мелко нарезать. Можно использовать овощерезку, натереть на обычной крупной терке или измельчить в комбайне насадкой нож-бабочка (удобнее всего в режиме Пульс, чтоб не получилось капустное пюре). Лук нарежьте очень мелко и добавьте к капусте.

* Бывает, что капуста слегка горчит – тогда нужно залить её кипятком на 15 минут, затем слить воду и отжать капусту. Если горечи нет, то я тушу капусту в сковороде на среднем огне под крышкой, добавив ложку воды. Доводить до готовности не нужно, достаточно 10 минут, чтобы капуста стала мягче. Молодую свежую капусту с нежными сочными листьями можно положить в тесто без дополнительной термообработки. Посолите капусту по вкусу, можно чуть черного перца добавить. С несоленой капустой булочки выйдут пресные, по-моему, это не очень вкусно.

* Пока готовится капуста, замешиваем тесто. Отмерьте и просейте всю муку и отделите примерно стакан. К остальной муке добавьте соль, сахар, дрожжи, перемешайте хорошенько и влейте воду. Замесите тесто, в конце замеса добавьте масло и еще раз вымесите. Получилось мягкое тесто, немного липкое.

* Капуста как раз готова, её надо немного остудить, слить жидкость (если есть) и соединить с тестом. Я жду, пока она перестанет обжигать руки и быстро замешиваю – от тепла капусты все тесто становится теплым и быстрее поднимается. Добавляю муку из того стакана, что оставляли, иногда муки нужно чуть больше или чуть меньше, зависит от сочности капусты и от самой муки. Тесто будет мягкое, не крутое, немного липкое. Много муки не добавляйте, иначе выпечка будет жесткой.

* Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте в теплом месте для подъёма примерно на час-полтора. Тесто увеличится примерно вдвое.

* Готово тесто? Выложите его на присыпанную мукой рабочую поверхность – стол или разделочную доску, и разделите на кусочки. Я пользуюсь стаканом как выемкой – очень удобно, особенно из такого мягкого теста, только нужно каждый раз окунать края стакана в муку. Отделили стаканом кусочек теста – и на противень его, это почти готовая булочка, чуть-чуть подправьте, если нужно. Булочки выходят практически одинаковые по размеру. Перед выпечкой дайте булочкам постоять еще минут 5-10, и смажьте сладкой заваркой, для приятного золотистого цвета.

* Разогрейте духовку до 190-200 градусов, пеките минут 20-25. После выпечки обязательно дайте булочкам «отдохнуть» под полотенцем, чтобы они стали мягче, постное тесто.

* Получились пышные золотистые булочки, мягкие, с хрустящей корочкой. Капуста в них практически неразличима, аромат приятный, пахнет вроде бы пирогом с начинкой, но каким - не разобрать. Мои дети сказали: «как корочка от пирога». Можно смазать макушку толченым чесноком с солью, если любите чесночные булочки. Хороши и просто так, и как замена хлебу – к супу, например. Мне понравились.

Приятного аппетита!

