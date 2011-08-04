Пирожки закусочные из пресного теста с гречкой и курицей (рецепт с видео)

Гречка – настоящий русский продукт, на Руси её почитали, и даже традиционные кулебяки и курники выпекали именно с гречкой, а не рисом, как это принято в современной кухне. Предлагаю пофантазировать на эту тему и приготовить пирожки из пресного теста с начинкой из гречи и курицы.

Пресное тесто готовится легко и быстро, подходит для выпечки пирожков, рулетов, корзиночек, открытых пирогов с любой начинкой. Работать с таким тестом одно удовольствие – оно пластично и держит форму. Сметану можно заменить кефиром – тесто получится более хрустящим и при замесе понадобится чуть больше муки.

Пирожки закусочные из пресного теста с гречкой и курицей

Понадобится:

Тесто:

Масло сливочное – 150 гр.;

Сметана – 150 гр.;

Мука пшеничная (или смесь пшеничной и ржаной) – 2-2,5 ст.;

Соль.

Начинка:

Гречка – 100 гр.;

Яйца вареные – 2-3 шт.;

Лук репчатый – 1-2 шт.;

Отварная курица (бедра) – 2 шт.;

Грибы – 200 гр. (не обязательно);

Сливки или бульон куриный – ок. 100 мл.;

Масло растительное.

Соль, перец.

· Для приготовления теста очень мягкое или растопленное (но не горячее) масло смешайте со сметаной, добавьте четверть чайной ложки соли и муку и замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте минут на 20, чтобы тесто «отдохнуло».

· Начинка в пирожках будет слоеная. Первый слой – гречка с яйцом, второй слой – куриное мясо. В подсоленной воде сварите рассыпчатую гречку и остудите. Лук мелко нарежьте и поджарьте на растительном масле до золотистого цвета. Грибы нарежьте кубиками или некрупной соломкой и поджарьте отдельно от лука. Остудите.

· Яйца нарубите, добавьте вместе с луком к гречке, посолите, если нужно, и добавьте немного бульона, в котором варилась курица, или сливок, чтобы начинка не была сухой. Куриное мясо нарежьте соломкой или руками разберите на кусочки, соедините с грибами. Попробуйте «на соль», поперчите. В эту часть начинки тоже можно добавить немного бульона или сливок.

· Разделите тесто на кусочки размером примерно с небольшое яблоко, раскатайте тонкие лепешки. Выкладывайте слоями: сначала гречневую начинку, сверху мясную. Защипите аккуратно, вверху оставьте небольшое отверстие – пирожки должны получиться высокими. Если любите, чтоб корочка была блестящей, смажьте их желтком (желток+столовая ложка воды).

· Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180-200 градусов до зарумянивания. К пирожкам можно подать молоко или чашку бульона.

Приятного аппетита!

Смотрите видеоверсию: