Тёртый пирог с зелёным луком и сыром от Александра Бельковича

Проверяем свежий рецепт от Александра Бельковича - тёртый пирог с зелёным луком и плавленым сыром. Мы изменили количества лука с 700 на 450 грамм и уменьшили массу сыра, с 270 до 240 грамм.

Тёртый пирог с зелёным луком и плавленым сыром

Понадобится: сливочное масло 180 г;

желтки 2 шт.;

мука 300 г;

разрыхлитель 10 г;

сахар 1 ч.л.;

соль (1 щепотка);

холодная вода 4 ст.л.;

зелёный лук 450 г;

плавленый сыр 3 шт.(240 г);

белки 2 шт.

1. Яйца разделить на желтки и белки.

2. Смешать муку, разрыхлитель, сахар, соль, добавить желтки. В яично-желтковую смесь настругать на крупной тёрке охлажденное сливочное масло, добавить воду, замесить тесто.

3. Разделить тесто на две части - 1/3 и 2/3, положить в полиэтиленовые мешки и отправить в морозильную камеру на 40 минут.

4. Пока тесто охлаждается режем зелёный лук. Тушим его до мягкости с небольшим количеством растительного масла на слабом огне. Солим, перчим и перекладываем в большое блюдо, чтобы лук быстрее остыл. Затем натираем в лук плавленые сырки и добавляем 2 белка. Всё хорошо перемешиваем.

5. Начинаем собирать пирог. В форму для выпечки выкладываем пергамент, на который на крупной тёрке натираем 2/3 теста.

6. Поверх теста выкладываем начинку.

7. Поверх начинки натираем оставшееся тесто.

8. Выпекаем пирог 40 минут при температуре 180 °С. Охлаждаем 20 минут и достаем из формы.

Приятного аппетита!