Тёртый пирог с зелёным луком и сыром от Александра Бельковича
Проверяем свежий рецепт от Александра Бельковича - тёртый пирог с зелёным луком и плавленым сыром. Мы изменили количества лука с 700 на 450 грамм и уменьшили массу сыра, с 270 до 240 грамм.
Тёртый пирог с зелёным луком и плавленым сыром
Понадобится:
- сливочное масло 180 г;
- желтки 2 шт.;
- мука 300 г;
- разрыхлитель 10 г;
- сахар 1 ч.л.;
- соль (1 щепотка);
- холодная вода 4 ст.л.;
- зелёный лук 450 г;
- плавленый сыр 3 шт.(240 г);
- белки 2 шт.
1. Яйца разделить на желтки и белки.
2. Смешать муку, разрыхлитель, сахар, соль, добавить желтки. В яично-желтковую смесь настругать на крупной тёрке охлажденное сливочное масло, добавить воду, замесить тесто.
3. Разделить тесто на две части - 1/3 и 2/3, положить в полиэтиленовые мешки и отправить в морозильную камеру на 40 минут.
4. Пока тесто охлаждается режем зелёный лук. Тушим его до мягкости с небольшим количеством растительного масла на слабом огне. Солим, перчим и перекладываем в большое блюдо, чтобы лук быстрее остыл. Затем натираем в лук плавленые сырки и добавляем 2 белка. Всё хорошо перемешиваем.
5. Начинаем собирать пирог. В форму для выпечки выкладываем пергамент, на который на крупной тёрке натираем 2/3 теста.
6. Поверх теста выкладываем начинку.
7. Поверх начинки натираем оставшееся тесто.
8. Выпекаем пирог 40 минут при температуре 180 °С. Охлаждаем 20 минут и достаем из формы.
Приятного аппетита!