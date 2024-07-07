Форум
Выпечка

Тёртый пирог с зелёным луком и сыром от Александра Бельковича

Проверяем свежий рецепт от Александра Бельковича - тёртый пирог с зелёным луком и плавленым сыром. Мы изменили количества лука с 700 на 450 грамм и уменьшили массу сыра, с 270 до 240 грамм. 

Тёртый пирог с зелёным луком и плавленым сыром

Понадобится:

  • сливочное масло 180 г;
  • желтки 2 шт.;
  • мука 300 г;
  • разрыхлитель 10 г;
  • сахар 1 ч.л.;
  • соль (1 щепотка);
  • холодная вода 4 ст.л.;
  • зелёный лук 450 г;
  • плавленый сыр 3 шт.(240 г);
  • белки 2 шт.

 

1. Яйца разделить на желтки и белки.

2. Смешать муку, разрыхлитель, сахар, соль, добавить желтки. В яично-желтковую смесь настругать на крупной тёрке охлажденное сливочное масло, добавить воду, замесить тесто.

3. Разделить тесто на две части - 1/3 и 2/3, положить в полиэтиленовые мешки и отправить в морозильную камеру на 40 минут.

4. Пока тесто охлаждается режем зелёный лук. Тушим его до мягкости с небольшим количеством растительного масла на слабом огне. Солим, перчим и перекладываем в большое блюдо, чтобы лук быстрее остыл. Затем натираем в лук плавленые сырки и добавляем 2 белка. Всё хорошо перемешиваем.

5. Начинаем собирать пирог. В форму для выпечки выкладываем пергамент, на который на крупной тёрке натираем 2/3 теста.

6. Поверх теста выкладываем начинку.

7. Поверх начинки натираем оставшееся тесто.

8. Выпекаем пирог 40 минут при температуре 180 °С. Охлаждаем 20 минут и достаем из формы.

Приятного аппетита!

