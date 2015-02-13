К Дню Валентина и не только :) Пирожное заварное «Лебеди»

Как известно, лебеди – парные птицы, символ нежности, заботы и верности. Накануне дня Святого Валентина предлагаю всем, кто романтически настроен, приготовить пирожные в виде лебедей. Пусть этот символ любви украсит праздник, поднимет настроение, станет талисманом прочных романтических отношений. С праздником!

Пирожное заварное «Лебеди»

Понадобится: Тесто: Мука – 150 гр. Вода – 250 мл.; Яйцо – 4-5 шт.; Сахар – 1\3 чайной ложки; Соль – 1\3 чайной ложки; Масло сливочное – 100 гр.; Крем: Масло сливочное – 200 гр.; Молоко – 100 мл.; Яйцо – 1 шт. + 1 желток; Сок мандариновый – 100 мл.; Цедра с 2-3 мандаринов; Крахмал кукурузный – 1 ст. л.; Сахар – 60 гр.;

* Приготовьте заварное тесто – пошаговый рецепт с фото есть вот здесь. Для выпечки нужен противень с антипригарным покрытием, или застелите его бумагой для выпечки. Тесто нужно отсадить на противень короткими полосками, примерно с большой палец, на расстоянии ок. 3 см друг от друга – при выпечке объем увеличится раза в три.

* Можно использовать шприц с гладкой или фигурной насадкой. Подойдет плотный полиэтиленовый пакет (например, из-под молока) – срежьте уголок, и получится одноразовый кондитерский мешок.

* Из небольшой части теста сделайте шейки будущих лебедей – отсадите тонкими полосками (шириной 0,5 см) в виде змейки или значка доллара.

* Пеките в заранее разогретой духовке, при температуре 180-200 градусов, минут 30-35, до уверенного золотистого цвета. Духовку не открывайте во время выпечки – осядут! В конце, прежде чем достать всю партию, проверьте одну штучку,– донышко должно быть сухое, румяное, полностью пропеченное, и вся булочка сухая, легкая. При разломе внутри тесто чуть влажное, полость для начинки большая. Осторожно разламывайте – горячий пар! «Лебединые шейки» испекутся быстрее, будут золотистые и сухие.

* Крем для начинки, в общем-то, может быть любой. Я сделала два вида крема, по просьбе членов семьи. Крем с маскарпоне (пр-во Беларусь): просто взбила сыр с 10% сливками ручной взбивалкой (на 250 гр. маскарпоне 100 мл. сливок).

* Крем масляный заварной делается из сливочного масла и заварной основы. Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы стало мягким, комнатной температуры.

* В небольшом ковшике смешайте молоко, яйца, крахмал и сахар, добавьте цедру с двух-трех мандаринов и сок. Для получения 100 мл. сока мне понадобилось 3 мандаринки.

* Поставьте ковшик на слабый огонь или на водяную баню и, часто помешивая, варите 7-10 минут, до загустения – получится что-то вроде не очень густого киселя. Снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры – дальше будем взбивать масло с заварной основой, если они будут разной температуры, крем может расслоиться.

* Мягкое масло взбейте, добавляя по ложке заварную основу, до получения пышного легкого крема. Получился крем цвета топленого молока, с оранжевыми крапинками цедры и легким мандариновым вкусом. Этот крем несложный в приготовлении и, как правило, удается. Можно сделать шоколадную версию такого крема, из этого рецепта.

* Приступаем к сборке «лебедей». С заварной булочки срежьте верхнюю треть, как крышечку, и разрежьте пополам – это крылья. Наполните основание кремом, вставьте шею и крылья.

* Можно посыпать сахарной пудрой, и белоснежные лебеди готовы!

До подачи их держите в холодильнике, чтобы не растаял и не «поплыл» крем. Получились вкусно и симпатично!

Хорошего вам настроения и приятного аппетита!