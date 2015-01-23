Кыстыбый, он же кыстыбай, он же кузикмяк – национальное блюдо башкирской и татарской кухонь, простое, сытное и очень вкусное! Это тонкая лепешка из пресного теста, поджаренная до золотистых крапинок, с нежной начинкой из картофельного пюре или сладкой молочной пшенной каши.

Каша – традиционный вариант начинки, картошка – более современный, и оба - мои фавориты. Вкус картофельной начинки можно менять, добавляя золотистый жареный лук или острый тертый сыр, рубленую зелень, молотые орехи или грибы, по настроению и наличию продуктов. Или ничего не добавлять, сохранив нежный сливочный вкус картофельного пюре – кыстыбый хорош на вкус даже в самом простом варианте.

Берите идею за основу, и фантазируйте! Начинки можно придумать разные, овощные, думаю, будут хороши – пюре из фасоли с луком и орехами, например, или капуста с яйцом, как на пирожки. Летом на даче мы заворачивали в лепешку жареные кабачки со сметаной, ммм, вкусно! Замечательное блюдо.

Я делаю на кыстыбый пресное заварное тесто, как на чебуреки – мне нравится его нежность и пластичность, и приготовить его легко. Вы можете использовать свой рецепт пресного теста, и замесить его на воде, молоке, простокваше, кефире, а растительное масло заменить любым жиром – и так тоже будет правильно и вкусно.

Кыстыбый

Понадобится: Тесто: Мука – 3,5 - 4 полных стакана (примерно 0,5 кг.); Кипяток – 1 стакан (250 мл.); Яйцо – 1 шт.; Сахар – 1 неполная столовая ложка; Соль – 1 чайная ложка; Масло растительное – 4 столовые ложки; Начинка: Картофельное пюре или пшенная каша - прим. 1 литр; Лук репчатый или тертый сыр (как добавка в пюре) – по желанию; Сливочное масло (для смазывания готовых лепешек) – 50 гр. ! Стакан 250 мл.



* Для приготовления теста завариваю кипятком стакан муки, это просто: насыпьте муку в миску, залейте кипятком и ложкой (вилкой) тщательно размешайте. Дайте немного остыть и добавьте соль, сахар, яйцо и растительное масло. Снова хорошо размешайте, до однородности смеси.

* Теперь можно добавить оставшуюся муку. Подсыпайте частями, и вымешивайте, сначала ложкой\вилкой, потом руками. Тесто получится эластичное, мягкое, к рукам сильно не липнет. Можно чуть добавить муки, но не много, лучше помесите подольше. Накройте тесто и оставьте на сорок минут/ час, после этого с ним будет легко работать – «отдохнувшее» тесто послушное, легко раскатывается.

* Если заранее о начинке не позаботились, можно сделать её сейчас. Мы любим кыстыбый с картошкой или сладкий, с пшенной кашей. В картофельное пюре добавьте молоко и масло, поджаренный до золотистого цвета лук (если любите), мелкорубленую зелень или тертый сыр, грибы или шкварки. Кашу для начинки сделайте густую, вязкую, сладкую или несладкую (с тертым сыром или брынзой, например) – смотрите сами. Сладкую пшенку варю на молоке, масло и сахар – по вкусу, можно добавить тертое яблоко и/или корицу.

* Тесто и начинка готовы? Начинаем жарить. Приготовьте сковороду, желательно с толстым дном, хорошо распределяющим тепло. Тесто разделите на кусочки размером с небольшое яйцо. Раскатайте тесто в тонкую лепешку и часто наколите поверхность вилкой, чтоб при выпечке не вздулись большие пузыри. Из такого объема теста у меня получилось 16 лепешек, диаметром 18-20 см.

* Пеките на хорошо разогретой сухой сковороде (без масла), с обеих сторон, до крапинок золотисто-коричневого цвета. Пока печете одну лепешку, раскатайте и наколите следующую (вариант: сразу, до начала выпечки, подготовьте несколько штук, и накройте полотенцем или пленкой, чтобы не подсохли).

* Дальше действуем быстро: переложите готовую лепешку на доску или тарелку, на сковородку отправьте следующую. Пока она печется, успевайте начинить готовую и раскатать следующую лепешку. Начинить кыстыбый надо сразу, пока лепешка горячая и хорошо гнется, не ломается. Тонким слоем намажьте начинку на одну половину лепешки, накройте другой половиной и хорошо смажьте кыстыбый сливочным или топленым маслом.

* Очень просто и вкусно! Есть кыстыбый нужно сразу, горячим, пока лепешка еще похрустывает, и запивать ароматным бульоном или молоком. То, что останется, заверните и спрячьте в холодильник – утром разогреете, и с кофе-чаем на завтрак подадите.

Приятного аппетита!