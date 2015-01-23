Кыстыбый
Кыстыбый, он же кыстыбай, он же кузикмяк – национальное блюдо башкирской и татарской кухонь, простое, сытное и очень вкусное! Это тонкая лепешка из пресного теста, поджаренная до золотистых крапинок, с нежной начинкой из картофельного пюре или сладкой молочной пшенной каши.
Каша – традиционный вариант начинки, картошка – более современный, и оба - мои фавориты. Вкус картофельной начинки можно менять, добавляя золотистый жареный лук или острый тертый сыр, рубленую зелень, молотые орехи или грибы, по настроению и наличию продуктов. Или ничего не добавлять, сохранив нежный сливочный вкус картофельного пюре – кыстыбый хорош на вкус даже в самом простом варианте.
Берите идею за основу, и фантазируйте! Начинки можно придумать разные, овощные, думаю, будут хороши – пюре из фасоли с луком и орехами, например, или капуста с яйцом, как на пирожки. Летом на даче мы заворачивали в лепешку жареные кабачки со сметаной, ммм, вкусно! Замечательное блюдо.
Я делаю на кыстыбый пресное заварное тесто, как на чебуреки – мне нравится его нежность и пластичность, и приготовить его легко. Вы можете использовать свой рецепт пресного теста, и замесить его на воде, молоке, простокваше, кефире, а растительное масло заменить любым жиром – и так тоже будет правильно и вкусно.
Кыстыбый
Понадобится:
Тесто:
Мука – 3,5 - 4 полных стакана (примерно 0,5 кг.);
Кипяток – 1 стакан (250 мл.);
Яйцо – 1 шт.;
Сахар – 1 неполная столовая ложка;
Соль – 1 чайная ложка;
Масло растительное – 4 столовые ложки;
Начинка:
Картофельное пюре или пшенная каша - прим. 1 литр;
Лук репчатый или тертый сыр (как добавка в пюре) – по желанию;
Сливочное масло (для смазывания готовых лепешек) – 50 гр.
! Стакан 250 мл.
* Для приготовления теста завариваю кипятком стакан муки, это просто: насыпьте муку в миску, залейте кипятком и ложкой (вилкой) тщательно размешайте. Дайте немного остыть и добавьте соль, сахар, яйцо и растительное масло. Снова хорошо размешайте, до однородности смеси.
* Теперь можно добавить оставшуюся муку. Подсыпайте частями, и вымешивайте, сначала ложкой\вилкой, потом руками. Тесто получится эластичное, мягкое, к рукам сильно не липнет. Можно чуть добавить муки, но не много, лучше помесите подольше. Накройте тесто и оставьте на сорок минут/ час, после этого с ним будет легко работать – «отдохнувшее» тесто послушное, легко раскатывается.
* Если заранее о начинке не позаботились, можно сделать её сейчас. Мы любим кыстыбый с картошкой или сладкий, с пшенной кашей. В картофельное пюре добавьте молоко и масло, поджаренный до золотистого цвета лук (если любите), мелкорубленую зелень или тертый сыр, грибы или шкварки. Кашу для начинки сделайте густую, вязкую, сладкую или несладкую (с тертым сыром или брынзой, например) – смотрите сами. Сладкую пшенку варю на молоке, масло и сахар – по вкусу, можно добавить тертое яблоко и/или корицу.
* Тесто и начинка готовы? Начинаем жарить. Приготовьте сковороду, желательно с толстым дном, хорошо распределяющим тепло. Тесто разделите на кусочки размером с небольшое яйцо. Раскатайте тесто в тонкую лепешку и часто наколите поверхность вилкой, чтоб при выпечке не вздулись большие пузыри. Из такого объема теста у меня получилось 16 лепешек, диаметром 18-20 см.
* Пеките на хорошо разогретой сухой сковороде (без масла), с обеих сторон, до крапинок золотисто-коричневого цвета. Пока печете одну лепешку, раскатайте и наколите следующую (вариант: сразу, до начала выпечки, подготовьте несколько штук, и накройте полотенцем или пленкой, чтобы не подсохли).
* Дальше действуем быстро: переложите готовую лепешку на доску или тарелку, на сковородку отправьте следующую. Пока она печется, успевайте начинить готовую и раскатать следующую лепешку. Начинить кыстыбый надо сразу, пока лепешка горячая и хорошо гнется, не ломается. Тонким слоем намажьте начинку на одну половину лепешки, накройте другой половиной и хорошо смажьте кыстыбый сливочным или топленым маслом.
* Очень просто и вкусно! Есть кыстыбый нужно сразу, горячим, пока лепешка еще похрустывает, и запивать ароматным бульоном или молоком. То, что останется, заверните и спрячьте в холодильник – утром разогреете, и с кофе-чаем на завтрак подадите.
Приятного аппетита!
Я не готовила, но ела - такая вкуснятина
Вернулись из Казани.
Мне не понравилось.
И так же не понравился ни элеш, ни эчпочмак, ни что там еще.
Наш пирожок с печенью из пекарни маминой ни в какое сравнение не идут ни по вкусу, ни по сытости, ни по цене.
Обожаю все это, но это мои татарские гены. Бабушка обалденно вкусно делала все это. Когда накатит, тоже семье делаю. Мои обожают элеш, бэлиш и костыбый с картошкой. Но самое вкусное было бабушкино печенье с черемухой, такого мне больше не поесть никогда