Необычно и апельсиново! Кекс на газировке

Предлагаю рецепт на скорую руку - испеките кекс "Оранжевое настроение"! Готовится легко, рецепт бюджетный, и всегда получается у любой хозяйки!

Кекс на фанте "Оранжевое настроение"

Понадобится:

Апельсин - 1 шт.

Фанта - 100 мл

Мука - 250 г

Масло растительное - 100 мл

Сахар - 100 г

Яйца - 2 шт.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Приготовление:

1. Взбить яйца с сахаром, добавить Фанту, растительное масло и все хорошо перемешать.

2. Добавить в полученную смесь просеянную муку с разрыхлителем.

3. Полученное тесто вылить в смазанную маслом форму. Сверху украсить будущий кекс порезанным апельсином.

4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут (до золотистого цвета корочки).

5. Вкусный и ароматный десерт к чаю готов!

П.С.: противники газировок могут заменить Фанту на любую минералку, она тоже добавит пузырьков в бисквите.

Приятного чаепития!