Необычно и апельсиново! Кекс на газировке
Предлагаю рецепт на скорую руку - испеките кекс "Оранжевое настроение"! Готовится легко, рецепт бюджетный, и всегда получается у любой хозяйки!
Кекс на фанте "Оранжевое настроение"
|
Понадобится:
Приготовление:
1. Взбить яйца с сахаром, добавить Фанту, растительное масло и все хорошо перемешать.
2. Добавить в полученную смесь просеянную муку с разрыхлителем.
3. Полученное тесто вылить в смазанную маслом форму. Сверху украсить будущий кекс порезанным апельсином.
4. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут (до золотистого цвета корочки).
5. Вкусный и ароматный десерт к чаю готов!
П.С.: противники газировок могут заменить Фанту на любую минералку, она тоже добавит пузырьков в бисквите.
Приятного чаепития!