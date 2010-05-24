Пирог с мясом и капустой
Пирог из «жидкого» теста
Нам потребуется:
Примерно 700 г капусты,
300г фарша мясного (я использовала куриный),
3 яйца,
3 ст.л. майонеза,
5 ст.л. сметаны (лучше 15%),
пакетик разрыхлителя,
6 ст.л. муки,
1 ч.л. соли,
пачка сливочного масла.
1. Обжарить фарш и нашинковать капусту.
2. Выложить капусту в форму, сверху выложить фарш и еще немного присыпать капустой.
3. Залить все растопленным сливочным маслом.
4. Приготовить тесто. Для этого смешать сметану, майонез, яйца, муку с разрыхлителем, соль. Тесто должно получиться, как жидкая сметана.
5. Залить пирог полученным тестом и поставить в духовку градусов на 180 на 20-30 минут. Пока не появится красивая корочка.
Вот и все! Приятного аппетита!
