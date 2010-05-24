Пирог с мясом и капустой

Нам потребуется:

Примерно 700 г капусты,

300г фарша мясного (я использовала куриный),

3 яйца,

3 ст.л. майонеза,

5 ст.л. сметаны (лучше 15%),

пакетик разрыхлителя,

6 ст.л. муки,

1 ч.л. соли,

пачка сливочного масла.

1. Обжарить фарш и нашинковать капусту.

2. Выложить капусту в форму, сверху выложить фарш и еще немного присыпать капустой.

3. Залить все растопленным сливочным маслом.

4. Приготовить тесто. Для этого смешать сметану, майонез, яйца, муку с разрыхлителем, соль. Тесто должно получиться, как жидкая сметана.

5. Залить пирог полученным тестом и поставить в духовку градусов на 180 на 20-30 минут. Пока не появится красивая корочка.