Выпечка

Рецепт блинов от Александра Бельковича

Ведущий шоу «ПроСТО кухня» готовит блины на подогретом молоке.

Сегодня рецепт блинов от ресторатора, автора кулинарных книг, телеведущего шоу «ПроСТО кухня» Александра Бельковича.

Ингредиенты:

  • 750 мл молока
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. соли
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 300-400 г муки
  • 70 г сливочного масла
  • масло для обжарки

1. Нагреть молоко до 35-40 С.

2. Разбить в глубокую миску яйца, соединить с молоком, добавить к ним сахар и соль. Хорошо перемешать венчиком.

3. Частями добавлять муку, продолжая тщательно вымешивать. Пропустить тесто через сито.

4. Растопить сливочное масло, влить в тесто и сразу замешивать.

5. Разогреть сковороду, насадить половинку картошки, обмакнуть в растительное масло, смазать сковороду. Выпекать блины по 1-2 минуты с каждой стороны.

По мнению нашей редакции - это очень проходной рецепт, он даже нам не запомнился, хотя и не получил низких оценок. 

