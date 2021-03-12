Рецепт блинов от Александра Бельковича
Ведущий шоу «ПроСТО кухня» готовит блины на подогретом молоке.
Сегодня рецепт блинов от ресторатора, автора кулинарных книг, телеведущего шоу «ПроСТО кухня» Александра Бельковича.
Ингредиенты:
- 750 мл молока
- 2 яйца
- 1 ч.л. соли
- 1-2 ст.л. сахара
- 300-400 г муки
- 70 г сливочного масла
- масло для обжарки
1. Нагреть молоко до 35-40 С.
2. Разбить в глубокую миску яйца, соединить с молоком, добавить к ним сахар и соль. Хорошо перемешать венчиком.
3. Частями добавлять муку, продолжая тщательно вымешивать. Пропустить тесто через сито.
4. Растопить сливочное масло, влить в тесто и сразу замешивать.
5. Разогреть сковороду, насадить половинку картошки, обмакнуть в растительное масло, смазать сковороду. Выпекать блины по 1-2 минуты с каждой стороны.
По мнению нашей редакции - это очень проходной рецепт, он даже нам не запомнился, хотя и не получил низких оценок.
Оставить комментарий