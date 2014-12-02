Американские панкейки (оладьи)

Недавно подруга спросила, как испечь оладушки, «как в Турции» - пышные, нежирные, даже чуть суховатые, и внутри на бисквит похожие. И чтобы корочка была ровная, равномерно золотистая. Я как представила себе эти толстенькие мягкие оладьи, так сразу решила – напеку! Мы такие тоже любим.

Панкейки и хоткейки – американские родственники наших оладий, или блинов. Я люблю их за простоту приготовления, и за минимальную жирность: пекутся на сухой сковороде, без масла, и в тесто для хоткейков масло тоже не нужно. Если захотите, молоко можно заменить кефиром или другой кисломолочкой, тоже получится – немного иначе, правда, с легким кисломолочным ароматом, и мякиш не такой упругий. Я люблю на молоке, муж - кефирные, а дети говорят: всяко вкусно! Попробуйте и вы!

Хоткейки - американские оладушки

Понадобится (на 12-14 штук): Яйца крупные – 2 шт.; Сахар – 3 столовые ложки; Молоко – 250 мл.; Мука – 2 стакана (260 гр.); Разрыхлитель – 1 пакетик (10 гр.); Соль - щепотка; Ванильный сахар или лимонная цедра - по желанию. ! Стакан 250 мл.

Яйца и сахар немного взбейте, не миксером, а можно просто вилкой – так, чтобы сахар растворился и появились легкие пузырьки. Если хотите получить несладкие хоткейки, уменьшайте количество сахара до 1 ложки. Сладкие можно ароматизировать (добавьте ванильный сахар или лимонную цедру). Влейте молоко и хорошо перемешайте.

Муку соедините с разрыхлителем и солью, просейте и добавьте в миску. Легко перемешайте, так, чтобы жидкая и сухая части соединились. При этом тесто может не выглядеть «гладким», этого и не нужно – мелкие неоднородности исчезнут при выпечке. Из теста, которое долго месили, оладьи получаются менее пышные. Тесто получается довольно густое, но текучее.

Важно: нужна сковорода с антипригарным покрытием, так как печь хоткейки будем без масла. Если в процессе выпечки окажется, что оладьи немного прилипают, буквально одну каплю масла размажьте по сковороде (капнуть и растереть бумажной салфеткой).

Разогрейте сковороду и уменьшите нагрев, у меня электроплита, я пеку на 5 (из 9). Наливайте большой ложкой (половником) порцию теста, больше, чем на обычные оладьи – диаметром ок. 12 см. Накройте крышкой. Когда на поверхности теста появятся пузырьки воздуха, переверните лопаткой и под крышкой готовьте до зарумянивания второй стороны.

Нюанс: я видела в интернете рекомендацию охлаждать дно сковороды перед каждым новым блинчиком, чтобы не пригорал и румянился равномерно (снять сковороду с огня, поставить на пару секунд на мокрое полотенце, вернуть на огонь и выложить тесто). Меня этот совет удивил, и не пригодился (я готовлю на сковороде с толстым дном, она равномерно прогревается и оладьи румянятся ровно), но если вам не удается отрегулировать нагрев под свою сковороду и ровной золотистой поверхности хоткейков не получается – попробуйте, возможно, такая техника решит исход дела.

Оладьи получились красивые, толстенькие и мягкие, золотистые. Внутри они действительно напоминают по структуре бисквит, мякиш мелкопористый. Легкие и сухие, как я и хотела, так как в тесте совсем нет масла.

Подавайте на стол с чем угодно – со сметаной или с маслом, со сгущенкой, с мороженым и свежими ягодами, с сиропами или вареньем (сахара в тесте немного). Можно сделать соус из яблок – как в этом рецепте. Несладкие хоткейки можно дополнить мягким сливочным сыром, ветчиной, грибами, ломтиком малосольной рыбы.

Приятного аппетита!