Не плачьте! Ешьте луковый пирог! Намба 1

Сидит дед, во сто шуб одет.

Кто его раздевает – тот слёзы проливает!

(Зогадко)

Луковые пироги любят все. Ну, или почти все - рецепт такой вкуснятины есть у многих народов. Начинка в основе своей содержит репчатый лук, а добавки к нему — меняются, в зависимости от кулинарных традиций и климатических особенностей.

* Немцы добавляют к луку кусочки копченой грудинки

* Болгары – брынзу и паприку

* Итальянцы стряпают луковый пирог под названием «Писсаладьер» - на дрожжевом тесте, с анчоусами и маслинами в начинке

* Французский вариант – с луком-пореем и вяленой рыбой или ветчиной.

* Бельгийцы гурманствуют - лук тушится с белым вином до полного выпаривания вина, приправляется мускатным орехом, и заливается сливками.

* Греческий луковый пирог – непременно с оливковым маслом, фетой и каперсами.

* И, конечно, наши любимые «луковики» - пирожки с зеленым луком.

Что касается теста для лукового пирога, то лучше всего подходит пресное или дрожжевое – это самые вкусные, на мой взгляд, «луковики». Хороши они и в теплом, и в холодном виде, к чаю, к пиву, с молоком.

Самый быстрый и «бюджетный» рецепт – пирог на готовом слоеном тесте. Тесто раскатать, уложить в форму, сделав бортики, выложить припущенный лук, посолить, залить взбитым яйцом и посыпать плавленым сыром. Запечь до румяности – около 35 минут. Пироги из дрожжевого теста требуют существенно больше времени (с учетом приготовления теста, разумеется). Промежуточный по скорости вариант – приготовить пресное тесто.

Предлагаю вашему вниманию парочку луковых пирогов – «по-немецки» и «по-болгарски» . И, конечно, не обойтись без нашего любимого – «с луком с яйцами»

Луковый пирог (из пресного теста)

Просто, легко, вкусно. Очень быстро готовится тесто. Время на выпечку – 35-45 минут.

Понадобится:

Для теста:

Сметана – 200 гр.;

Масло или маргарин – 200 гр.;

Мука – 2 стакана;

Соль, сахар – ¼ ч.л.

Для «немецкой» начинки:

Лук репчатый – 5-6 луковиц;

Сливки 23 – 33% - 100 гр.;

Яйца – 3 шт.;

Грудинка – 50-100 гр.;

Сыр – 100 гр.;

Соль – по вкусу;

Мука – 1 ч.л.;

Для «болгарской» начинки:

Лук репчатый – 5-6 луковиц;

Сметана густая - 200 гр.;

Яйца – 3 шт.;

Брынза - 80-100 гр.;

Кедровые орехи – 2 стол. л.;

Молотая паприка – ½ ч.л.;

Мука – 1 ч.л.;

Примечание:

* Количество теста, которое получается по рецепту - для одного пирога… Он выходит высокий и красивый! Но нам нравятся «пиццеподобные» - на то-о-о-онком тесте, поэтому я делю это тесто на 2 части и стряпаю, соответственно, 2 штуки.

* Еще про тесто: начинка довольно сочная, поэтому корж — донышко пирога — практически всегда чуточку намокает. Можно предварительно испечь корж – но совсем избежать намокания не удастся, начинка все равно смочит верхние слои коржа, на 3-5 мм. На мой взгляд, правда, это совершенно не портит пирог - просто такая его особенность. Поэтому я отдельно тесто не пеку, а выкладываю начинку сразу и запекаю все вместе.

* Еще про корж: при предварительной выпечке, без начинки, бортики могут немного сползти вниз – поэтому или выкладывайте их повыше, или на тесто положите бумагу для выпекания и насыпьте сухой горох/фасоль. Это поможет коржу сохранить форму при выпечке.

1. Делаем пресное тесто. Маргарин нужен мягкий, податливый - комнатной температуры. Если забыли заранее достать - просто натрем его на терке. Добавляем к маргарину сметану, по чуть-чуть соли и сахара, сверху высыпаем просеянную муку и замешиваем тесто.

Сначала его рубим-перемешиваем ребром ложки, потом мнем руками – до однородности. И на 20-30 минут отправляем в прохладное место – можно в холодильник – отдохнуть. Только надо завернуть или прикрыть колобок, чтобы не подсыхал. Из такого теста, кстати, можно делать пирожки с любой начинкой – сладкой и простой, пироги, печеньки к пиву

2. Пока отдыхает тесто, займемся начинкой. Все просто Луковицы чистим, режем тонкими кольцами или полукольцами, или даже кубиками — как сможете. Я режу только на колечки, потому что глазки жалко — едучий он, этот лук. Порезала – и быстренько на сковородку, под крышку. И ложку масла туда. И посолить! Через минут 5 крышку снимаем. На маленьком огне нужно довести лук до мягкости, прозрачности - не зажаривать – так нежнее получится на вкус. На это уйдет примерно 10-15 минут. Основа начинки готова!

Для пирога «по-немецки»:

1. Грудинку мелко порезать, обжарить до золотистого цвета и добавить к луку. В принципе, можно отдельно не жарить, а положить в сковородку к луку, когда он пассируется. Большой разницы не будет – грудинка просто потушится с луком, а не зажарится. Дело вкуса, и «ускорения» процесса готовки

2. Раскатать тесто, поместить его в форму и сформировать бортики – сантиметра 2-3.

Теперь нужно приготовить заливку – яйца, сливки и ложечку муки перемешать-взбить немного, до однородности.

Выкладываем луковую начинку, заливаем сливочно-яичной смесью, и посыпаем тертым сыром. (Немцы, кстати, редко сыром посыпают ). Я посыпала еще тмином - я его люблю, и тут он к месту.

3. Выпекать при 180 - 200 градусах минут 35 -40, до зарумянивания пирога.

Для пирога «по-болгарски»:

1. При тушении лук солить совсем мало, чуть-чуть – будем посыпать соленой брынзой. Заливку делаем из яиц со сметаной – перемешиваем, добавляем ложечку муки, снова перемешиваем – готово.

2. Тесто распределяем по форме, делаем бортики. Можно сначала испечь корж – для предотвращения промокания донышка. Для этого ставим форму с тестом в духовку на 10-12 минут при температуре 200 градусов. Тесто предварительно надо наколоть вилкой, а то вспучится

3. Выкладываем начинку: пассированный лук заливаем сметанно-сырной заливкой.

Сверху равномерно посыпаем раскрошенной брынзой и молотой паприкой, а поверх всего этого - кедровыми орешками.

4. Выпекать при 180 градусах минут 35-40, до зарумянивания пирога.

Приятного аппетита!

А во второй части - любимый всеми "СлукомСяйцами" с рецептом "своего" дрожжевого теста!