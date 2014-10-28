В индийской кухне есть такое замечательное блюдо – «самосы», вид пирожков из пресного теста с овощной начинкой, пряной и остренькой. Форма этих пирожков особая – треугольная, похожая на кулечек, и жарятся они в горячем топленом масле. Говорят, что самая традиционная начинка – картошка, капуста, зеленый горошек. Очень мне захотелось овощных пирожков с восточными специями, только вот не жарить бы, чтоб жира поменьше, поэтому тесто я взяла слоеное бездрожжевое, оно будет нежным и хрустящим после выпечки. Начинку сделала из тех овощей, которые были в наличии: заморозка с горошком, кукурузой и морковью, брюссельская капуста и пара вареных картофелин. Получились чудесные треугольные пирожки в индийском стиле: ароматные, пряные, золотистые, очень вкусные! Нам понравилось, буду повторять!

Пирожки в индийском стиле

Понадобится (на 12 штук): Тесто слоеное бездрожжевое – 1 упаковка (0,5 кг.); Картофель – 2 шт.; Смесь овощей (цветная капуста, зеленый горошек, морковь) – ок. 400 - 500 гр.; Масло растительное или топленое; Пряности (или готовая пряная смесь): Кумин (зира), шамбала, куркума, имбирь, кориандр, кардамон, чили, зерна горчицы; Асафетида (можно заменить небольшим количеством чеснока и тертого лука) – 1/3 ч.л.; Имбирь свежий тертый – 1/2 ч.л.; По 1 щепотке корицы и молотой гвоздики; Соль, молотый перец по вкусу;

* Достаньте слоеное тесто и разморозьте по инструкции на упаковке.

* Пока размораживается тесто, готовим начинку. Если используете свежие овощи, лучше всего их нарезать маленькими кубиками, не больше горошины. Сырой картофель нужно тоже нарезать мелким кубиком. У меня картошка была уже вареная, и я просто размяла её толкушкой. Кочанчики брюссельской капусты разрезала на четвертинки.

* Подготовим пряности. Количество вам придется подобрать на свой вкус, добавить остроты или, может, какую-то пряность вовсе исключить. На сковороде разогрейте растительное или топленое масло, нужно прогреть-поджарить пряности для появления сильного приятного аромата. Если вы используете цельные (не молотые) пряности, положите сначала их, так как им нужно больше времени, полминутки примерно. Молотым пряностям на обжарку нужно секунд 15-20, и масло не должно быть очень горячим, иначе сгорят, будут горчить. Итак: кладем цельные пряности, через 10-15 секунд молотые, через 5-10 тертый имбирь, еще секунд 15 жарим, и готово. Асафетиду я добавляю незадолго до готовности овощей.

* Выкладываю овощи, не размораживая, и жарю почти до готовности. Если делаете начинку из свежих овощей, сначала кладите картошку, она дольше готовится, потом горошек, капусту и остальные овощи. Можно добавить пару ложек воды, и следите, чтобы не пригорело.

* Добавляю к начинке картошку, пробую на соль-перец, сейчас можно еще приправить, если показалось недостаточно пряно/остро. Теперь отставьте начинку в сторонку, она немного остынет, пока раскатываете тесто.

* Посыпаю рабочую поверхность мукой, и раскатываю половину теста. Раскатывается легко, нужно сделать тонкий пласт размером примерно 30*60 см. Разрежьте его вдоль на три равных части (получаются длинные полосы, примерно 10 см. шириной и 60 см. длиной), и каждую ленту поперек, на 2 равные части. Итого – 6 прямоугольников, 10*30 см.

* Кладу полную столовую ложку начинки в уголок, накрываю свободным краем теста (другим уголком), и заворачиваю треугольниками. Пеку в заранее разогретой духовке при температуре 220 градусов, до зарумянивания.

* Вот какие красивые хрустящие пирожки, золотистые, с восточным ароматом. На топленом масле получилось вкусно, свежий теплый, чуть-чуть ореховый привкус масла хорошо сочетается с пряностями. Начинка сытная, но не тяжелая. Нам понравилось, буду повторять!

Приятного аппетита!