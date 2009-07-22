Форум
Выпечка

Гречневые печенюшки

Итог «мучного эксперимента»: хрустящие, тающие на языке, с умопомрачительным ароматом гречи печенюшки!

После того, как на U-вкуснятине появился рецепт Ржаных шанежек от Миссис Пампкин, в голове пробежала мысль: «Почему я до сих пор не пробовала другие виды муки, кроме пшеничной?» Мысль тут же превратилась в действия, и было положено начало «мучным» экспериментам. Итогом стали хрустящие, тающие на языке, с умопомрачительным ароматом гречи печенюшки!

Гречневое печенье

Нам понадобится:

  • 125 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 1 яйцо
  • 150 г гречневой муки
  • 1 ч.л. пекарского порошка
  • 100 г порубленных орехов (в моем случае грецких)
  • 2 ст.л. воды

1. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром.

 

 

2. Добавить яйцо.

 


 

3. Добавить гречневую муку и пекарский порошок.

 


 

4. Орехи порубить

 


 

5. Добавить орехи и воду, все тщательно перемешать.

 


 
6. Выкладывать печенье на противень, смазанный маслом, размер и толщина - по вашему желанию. Запекать при 180 гр.

 

 


 

 

Приятного аппетита!
Источник - пачка с мукой :)

Выпечка
