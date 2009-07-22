Гречневые печенюшки

После того, как на U-вкуснятине появился рецепт Ржаных шанежек от Миссис Пампкин, в голове пробежала мысль: «Почему я до сих пор не пробовала другие виды муки, кроме пшеничной?» Мысль тут же превратилась в действия, и было положено начало «мучным» экспериментам. Итогом стали хрустящие, тающие на языке, с умопомрачительным ароматом гречи печенюшки!

Гречневое печенье

Нам понадобится:

125 г сливочного масла

150 г сахара

1 яйцо

150 г гречневой муки

1 ч.л. пекарского порошка

100 г порубленных орехов (в моем случае грецких)

2 ст.л. воды

1. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром.

2. Добавить яйцо.





3. Добавить гречневую муку и пекарский порошок.





4. Орехи порубить





5. Добавить орехи и воду, все тщательно перемешать.





6. Выкладывать печенье на противень, смазанный маслом, размер и толщина - по вашему желанию. Запекать при 180 гр.







