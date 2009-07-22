Гречневые печенюшки
Итог «мучного эксперимента»: хрустящие, тающие на языке, с умопомрачительным ароматом гречи печенюшки!
После того, как на U-вкуснятине появился рецепт Ржаных шанежек от Миссис Пампкин, в голове пробежала мысль: «Почему я до сих пор не пробовала другие виды муки, кроме пшеничной?» Мысль тут же превратилась в действия, и было положено начало «мучным» экспериментам. Итогом стали хрустящие, тающие на языке, с умопомрачительным ароматом гречи печенюшки!
Гречневое печенье
Нам понадобится:
- 125 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 1 яйцо
- 150 г гречневой муки
- 1 ч.л. пекарского порошка
- 100 г порубленных орехов (в моем случае грецких)
- 2 ст.л. воды
1. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром.
2. Добавить яйцо.
3. Добавить гречневую муку и пекарский порошок.
4. Орехи порубить
5. Добавить орехи и воду, все тщательно перемешать.
6. Выкладывать печенье на противень, смазанный маслом, размер и толщина - по вашему желанию. Запекать при 180 гр.
Приятного аппетита!
Источник - пачка с мукой :)
