Невидимый яблочный пирог от известного блогера. Так вкусно и легко!

В этом году яблоки уродились! Многие уже собрали богатый урожай. Мы же решили, что яблочных пирогов много не бывает, и попробовали новый рецепт. Получилось очень вкусно! А еще, что, честно говоря, немаловажно, этот пирог не очень калорийный, так как в него идет в несколько раз больше яблок, чем теста.

Этот рецепт мы подсмотрели у популярного кулинарного блогера Ольги Шобутинской.

Ингредиенты: 1-1,5 кг яблок;

2 яйца;

50-60 г сахара;

20-30 г сливочного масла;

100 мл молока или сливок 10%;

70 г муки;

8 г разрыхлителя;

ванильный сахар или ванилин;

цедра лимона;

щепотка соли.

1.Тесто готовится очень быстро. Яйца до густой пышной массы взбиваем с сахаром и ванильным сахаром. В эту массу добавляем растопленное сливочное масло, молоко и натираем цедру лимона. Перемешиваем. Далее засыпаем муку, соль и разрыхлитель. Еще раз тщательно мешаем. Тесто готово.

2. Нарезаем яблоки. Тут идеально будет воспользоваться теркой для шинковки овощей (можно попробовать овощечисткой). Но если её нет, то яблоки можно нарезать ножом, просто это займет немного больше времени. Садовые яблоки с тонкой шкуркой мы очищать не стали, но вот яблоки с толстой кожурой необходимо будет очистить. В итоге получаем тонкие яблочные лепестки.

3. Далее вмешиваем яблоки в тесто. Будет казаться, что яблок слишком много, а теста не хватает. Это нормально, так и должно быть. После этого выкладывам массу порциями в форму. Яблоки в тесте должны ложиться в форму рядками. У нас форма для кексов 24 на 10 см. Мы застелили ее куском качественного пергамента. Это важно: иначе будет сложно вынуть готовый пирог.

4. Сверху пирог посыпаем щепоткой сахара для румяной корочки. Выпекаем 60 минут при температуре 180 градусов.

Чтобы извлечь пирог из формы, нужно его немного остудить. А вот чтобы в полной мере насладиться его вкусом, необходимо подождать пока блюдо полностью остынет.

Итак спустя два-три часа (а лучше еще больше) мы получаем нежнейшее яблочное суфле или пудинг. В пироге не чувствуется тесто, а часть яблок словно превращается в крем. И тут становится понятно, зачем нужен ванилин и цедра лимона. Обязательно добавьте их в тесто!

В теплом виде пирог аккуратно нарезать сложно, а вот остывшие кусочки получаются красивыми и слоистыми.

На наш взгляд, подавать пирог можно просто с чаем. Ни мороженного, ни топингов, ни сахарной пудры тут не нужно.

Приятного аппетита!