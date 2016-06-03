Пышные оладьи на кефире. С луком и цельнозерновой мукой
Толстенькие и нежные оладьи с зеленым луком остаются пышными и не оседают, остывая. Цельнозерновая мука придает этому блюду «деревенский» колорит, и к таким оладьям отлично подойдет сметанный соус с пряной зеленью, ломтик красной рыбки или селедки, икра, простой салат из огурцов и помидоров.
Цельнозерновую муку можно заменить обычной, увеличив общее количество муки до двух стаканов.
Оладьи с зеленым луком и цельнозерновой мукой
|
Понадобится:
Ряженка, кефир, простокваша – 300 мл. ;
Масло сливочное – 50 г.;
Яйцо – 3 шт.;
Лук зеленый – небольшой пучок;
Мука пшеничная – 180 гр.;
Мука пшеничная цельнозерновая – 100 гр.;
Разрыхлитель – 1,5 ч. л.;
Соль – 1 ч. л.;
Масло растительное для жарки.
* Понадобится небольшой пучок зеленого лука, нарежьте тонкими колечками. Белые части можно отрезать, или нарезать очень тонко.
* Растопите сливочное масло, соедините с яйцами и кефиром/ряженкой/простоквашей, хорошо перемешайте.
* Добавьте оба вида муки, соль, разрыхлитель. Положите нарезанный лук.
* Быстро размешайте, так, чтобы не осталось сухой муки, и только. Тесто будет неоднородным, слегка комковатым – отлично. Размешивать до гладкости не нужно, оладьи могут осесть после выпечки и стать плоскими. В готовых оладьях никаких комков не будет, во время выпечки они разойдутся.
* Выкладывайте на заранее разогретую сковороду с небольшим количеством растительного или топленого масла, жарьте сначала под крышкой, переверните и допеките вторую сторону, уже не накрывая.
* Получаются мягкие, толстенькие оладушки, которые остаются пышными и в холодном виде. Мы их ели со сметаной и икрой щуки. Нам понравилось, попробуйте и вы!
Приятного аппетита!