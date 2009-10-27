Форум
Маленькая королева
Выпечка

Слоеный пирог с фаршем и сыром фета

Пирог настолько вкусный, что стал традиционным воскресным блюдом моей семьи

Для пирога вам потребуется:

 

Тесто слоеное - 500 гр.

  1. Сыр "фета" - 250 гр.
  2. Фарш - 500 гр.
  3. 2 яйца
  4. Петрушка

 

Обжариваем фарш в течении 5-7 минут.

 



Сыр "фета" нарезаем кубиками.

 



Делим тесто на 2 равные части. Раскатываем первую часть и выкладываем на противень, смазанный маслом.

 



Смешиваем фарш и сыр. Добавляем петрушку.

 



В полученную смесь добавляем яйцо.

 



Хорошо перемешиваем и выкладываем все на противень.

 



Раскатываем вторую чать нашего теста. Кладем сверху, защипываем края. Смазываем взбитым яйцом.

 



В нескольких местах прокалываем вилкой и ставим в духовку на 30 минут, запекаем при 190 градусах.

Очень внимательно следите за ним, так как он норовит пригореть.

И еще: ни в коем случае не солите, так как сыр и так соленый!

А пока пирог готовится, прибираем на кухне, завариваем чай и с нетерпением ждем, глотая слюнки, так как аромат из печки просто нереальный!

На все ушло около часа. Можно есть его как горячим, так и холодным. Выглядит он не очень, но на вкус - просто божественный!

 

 

Приятного аппетита!!!

Выпечка
