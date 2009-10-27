Слоеный пирог с фаршем и сыром фета
Для пирога вам потребуется:
Тесто слоеное - 500 гр.
- Сыр "фета" - 250 гр.
- Фарш - 500 гр.
- 2 яйца
- Петрушка
Обжариваем фарш в течении 5-7 минут.
Сыр "фета" нарезаем кубиками.
Делим тесто на 2 равные части. Раскатываем первую часть и выкладываем на противень, смазанный маслом.
Смешиваем фарш и сыр. Добавляем петрушку.
В полученную смесь добавляем яйцо.
Хорошо перемешиваем и выкладываем все на противень.
Раскатываем вторую чать нашего теста. Кладем сверху, защипываем края. Смазываем взбитым яйцом.
В нескольких местах прокалываем вилкой и ставим в духовку на 30 минут, запекаем при 190 градусах.
Очень внимательно следите за ним, так как он норовит пригореть.
И еще: ни в коем случае не солите, так как сыр и так соленый!
А пока пирог готовится, прибираем на кухне, завариваем чай и с нетерпением ждем, глотая слюнки, так как аромат из печки просто нереальный!
На все ушло около часа. Можно есть его как горячим, так и холодным. Выглядит он не очень, но на вкус - просто божественный!
Приятного аппетита!!!