Слоеный пирог с фаршем и сыром фета

Для пирога вам потребуется:

Тесто слоеное - 500 гр.

Сыр "фета" - 250 гр. Фарш - 500 гр. 2 яйца Петрушка

Обжариваем фарш в течении 5-7 минут.





Сыр "фета" нарезаем кубиками.





Делим тесто на 2 равные части. Раскатываем первую часть и выкладываем на противень, смазанный маслом.





Смешиваем фарш и сыр. Добавляем петрушку.





В полученную смесь добавляем яйцо.





Хорошо перемешиваем и выкладываем все на противень.





Раскатываем вторую чать нашего теста. Кладем сверху, защипываем края. Смазываем взбитым яйцом.





В нескольких местах прокалываем вилкой и ставим в духовку на 30 минут, запекаем при 190 градусах.



Очень внимательно следите за ним, так как он норовит пригореть.



И еще: ни в коем случае не солите, так как сыр и так соленый!



А пока пирог готовится, прибираем на кухне, завариваем чай и с нетерпением ждем, глотая слюнки, так как аромат из печки просто нереальный!



На все ушло около часа. Можно есть его как горячим, так и холодным. Выглядит он не очень, но на вкус - просто божественный!